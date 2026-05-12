Científicos piden prepararse para mañana: hora y dónde ver el evento que podría cambiar lo que se creía saber del universo

Esta noche, el cielo no será solo un espectáculo de estrellas, sino el escenario de un experimento que busca desafiar los límites de lo que consideramos “habitable”. Desde las costas de Florida, un cohete Falcon 9 despegará con una carga que no lleva astronautas humanos, sino a seis microorganismos chilenos con la misión de demostrar que la vida puede persistir incluso en el vacío más absoluto.

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Los “supervivientes” chilenos que conquistan el cosmos

El corazón de esta travesía es el Proyecto Polaris, una iniciativa liderada por la Dra. Jenny Blamey de la USACH. A bordo viajarán tres bacterias y tres arqueas extremófilas, que son organismos diminutos capaces de vivir en lugares donde cualquier otro ser vivo moriría.

La misión liderada por la Dra. Jenny Blamey pondrá a prueba bacterias resistentes al vacío y la radiación espacial. Foto: Cooperativa Ciencia

Lo que hace a esta misión algo sin precedentes es que estos “viajeros” no irán protegidos dentro de la Estación Espacial Internacional (EEI). Por el contrario, serán instalados en su exterior, quedando totalmente expuestos a la crudeza del espacio abierto por un periodo de seis meses.

Una prueba de fuego y hielo en el vacío

Durante su estadía en la órbita terrestre, estos microorganismos enfrentarán condiciones que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Estarán sometidos a radiación ionizante (un tipo de energía muy potente que puede dañar el material genético) y a cambios de temperatura extremos que van desde los 60°C cuando les da el sol, hasta los gélidos -45°C en la sombra.

El objetivo es observar cómo se adaptan para seguir con vida. Al terminar el semestre, regresarán a la Tierra para que los científicos analicen sus cambios y entiendan sus secretos de supervivencia.

¿Por qué este viaje es vital para la humanidad?

Aunque parezca un estudio lejano, los resultados podrían dictar cómo viviremos en el futuro. Entender la resistencia de estos seres ante la radiación es la pieza del rompecabezas que falta para planificar con seguridad asentamientos humanos en la Luna o en Marte.

La NASA seguirá de cerca este experimento que podría ayudar a planificar futuras bases humanas en la Luna y Marte. Foto: NASA via Getty Images

Si estos microorganismos logran resistir, habremos dado un paso gigante para saber cómo proteger a los futuros colonos espaciales.

Coordenadas para no perderse el despegue

El evento será transmitido a todo el mundo y aquí te contamos cómo ser parte de este hito:

Hora del despegue: Tras haber sido aplazado este martes, quedó programado para este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas. (6:00 p. m. hora colombiana)

Tras haber sido aplazado este martes, quedó programado para este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas. (6:00 p. m. hora colombiana) Dónde verlo: Podrá seguir la señal en vivo a través de NASA+, Amazon Prime y el canal oficial de YouTube de la NASA.

Podrá seguir la señal en vivo a través de NASA+, Amazon Prime y el canal oficial de YouTube de la NASA. Dato extra: Tras el lanzamiento de hoy, se espera que la nave Dragon llegue y se acople de forma automática a la Estación Espacial.