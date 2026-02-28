¿Qué es Mercurio retrógrado en Piscis y por qué genera tanta inquietud?

El fenómeno astronómico, interpretado por la astrología como un periodo de revisión y sensibilidad, ocurre esta vez en Piscis, el signo más intuitivo y emocional del zodíaco.

Expertos advierten que no se trata de pánico, sino de pausa: tiempo para repensar, corregir y escuchar más la intuición que la prisa.

Un tránsito astrológico que promete remover emociones y obligará a más de uno a mirar hacia adentro antes de avanzar.

El misterio detrás de Mercurio retrógrado en Piscis ha encendido debates en grupos de chat, encendidos hilos de redes sociales y horóscopos compartidos hasta el cansancio.

En términos astrológicos, Mercurio retrógrado es un evento que ocurre varias veces al año cuando, desde la Tierra, parece, por una ilusión óptica, que Mercurio vira hacia atrás en el cielo.

Para la astrología moderna, ese movimiento simbólico representa un tiempo para revisar, corregir y reconsiderar asuntos que involucran comunicación, decisiones, viajes y tecnología.

Este ciclo específico, del 26 de febrero al 20 de marzo de 2026, se da en el signo de Piscis, el último del zodíaco, asociado con la emoción, la intuición y lo simbólico.

Los astrólogos dicen que, cuando Mercurio entra en Piscis, su capacidad para expresarse de forma clara se vuelve más difícil.

Piscis, con su energía fluida y soñadora, difumina los límites entre lo lógico y lo emocional, lo real y lo imaginado.

En la práctica, esto se traduce en conversaciones mal interpretadas, metas que se sienten nebulosas y recuerdos del pasado que reaparecen sin aviso.

Mercurio retrógrado en Piscis es interpretado por astrólogos como un momento para detenerse, pensar y replantear decisiones antes de avanzar. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Por qué este Mercurio retrógrado se siente más intenso de lo habitual?

Sin una base científica que respalde efectos concretos sobre la vida diaria, esta visión se sostiene en tradiciones astrológicas que leen las posiciones de los astros como símbolos de ciclos psíquicos y sociales.

En la interpretación astrológica, Mercurio retrógrado en Piscis no es necesariamente malo, sino un momento en que se intensifican la reflexión interior, la sensibilidad y la nostalgia.

Por eso, los procesos internos, más que los externos, pueden dominar la experiencia cotidiana.

Parte de la inquietud que genera este momento astrológico proviene de la fama que ha adquirido este tránsito por la cultura popular.

Recomendaciones de evitar firmar contratos o advertencias sobre fallas tecnológicas han convertido el término en una especie de explicación fácil para cualquier día en que un plan se descarrila.

Pero expertos astrológicos más matizados lo describen como una pausa simbólica para revisar proyectos inconclusos, reconectar con personas o temas pendientes y replantear decisiones antes de seguir adelante.