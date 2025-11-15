Desde el 9 de noviembre de 2025, el planeta que rige la comunicación, el pensamiento y la tecnología inicia su temida fase retrógrada, desatando fallas en los mensajes, planes confusos y reapariciones inesperadas del pasado.

Este Mercurio retrógrado no será solo un examen de paciencia, también abre una ventana para revisar asuntos pendientes, cerrar heridas antiguas y recuperar piezas que dábamos por perdidas.

Tres Arcanos revelarán las claves que cada signo necesitará para atravesar (y hasta renacer dentro de) este tránsito turbulento.

Aries

Semana movida, Aries. El Caballo de Espadas invertido avisa impulsos y discusiones, pero El Juicio te da la oportunidad de rectificar.

El Siete de Bastos confirma que sabrá mantener su posición. Si elige sus peleas con cabeza, saldrá más fuerte y con mayor respaldo.

Tauro

El cansancio podría pesarle, Tauro. El Ocho de Oros muestra su esfuerzo, pero La Luna trae dudas y confusión.

El Cuatro de Copas invertido le despierta justo a tiempo: algo le sacará del estancamiento. Este Mercurio retrógrado le invita a escuchar más a su intuición que a su lógica.

Géminis

Mercurio le mueve el piso, Géminis. Puede sentir bloqueo mental o ansiedad, pero el As de Copas suaviza todo con alivio emocional.

Cuando deje de forzar las cosas y escuches su interior, recuperará claridad y volverá a su centro.

Mercurio retrógrado sacude las emociones, pero el Tarot revela cómo atravesar el caos con claridad | Foto: Foto: 123rf / El País

Cáncer

Podría sentirse dividido entre cuidar a otros y cuidarse a sí mismo. El Dos de Oros refleja ese malabar, la Reina de Copas le devuelve la sensibilidad y el Diez de Espadas invertido anuncia recuperación.

Es momento de soltar cargas viejas y sanarse primero.

Leo

Habrá malentendidos, Leo, pero su brillo sigue intacto. El Sol lo sostiene, aunque la Sota de Espadas invertida traiga rumores o comentarios torcidos.

El Cinco de Oros recuerda que no necesita aprobación ajena.

Este tránsito le mostrará quién realmente merece estar a su lado.

Virgo

La confusión será inevitable, Virgo. El Cuatro de Espadas pide descanso, El Ermitaño le da claridad desde la introspección y el As de Oros invertido señala pausas en sus planes.

No es pérdida, es tiempo para recargar y preparar un nuevo inicio más firme.

Libra

Sus relaciones podrían tensarse, Libra. El Dos de Copas invertida marca distancias, pero La Rueda traerá giros positivos.

El Nueve de Bastos le invita a resistir con paciencia. Este retrógrado prueba sus vínculos, pero también los fortalece.

Escorpio

Algo cae, Escorpio, pero nada esencial. La Torre limpia lo que ya no sirve, el Siete de Copas abre opciones y el Caballo de Bastos invertido pide no actuar impulsivamente.

Si elige bien, reconstruirá algo más fuerte.

Sagitario

Dudará justo cuando está por avanzar, Sagitario. El Tres de Bastos le muestra posibilidades, El Loco Le invita a lanzarse y el Ocho de Espadas revela que sus límites son mentales.

Este tránsito lo libera del miedo y le impulsa hacia una nueva aventura.

Capricornio

Viejas tensiones podrían reaparecer, Capricornio. La Reina de Oros lo mantiene estable, el Cinco de Espadas invertido trae reconciliaciones y El Carro le devuelve el impulso.

Aprenderá que avanzar es elegir bien, no correr.

Acuario

Se mueve su mundo emocional, Acuario. El Diez de Copas trae armonía, el Caballo de Copas muestra cariño o inspiración y El Diablo invertido rompe patrones tóxicos.

Este Mercurio retrógrado le libera y lo acerca a un amor más sano.

Piscis

Mercurio lo confunde, Piscis, pero también lo guía.

La Sota de Bastos activa ideas nuevas, La Estrella renueva su fe y el Seis de Espadas le lleva a una calma profunda.