Horóscopo de fin de semana del 15 al 17 de noviembre: predicciones para el puente festivo

El puente festivo llegó y marcó un cambio en noviembre. Muchas personas esperan saber cómo será la segunda mitad del mes, por lo que acuden a herramientas y dinámicas astrológicas.

El Horóscopo Negro lanzó un nuevo listado de predicciones para los signos del zodiaco, basándose en el fin de semana del 15 al 17 de noviembre.

Aries:

Vienen cambios fuertes que ya presentía. Ahora más que nunca necesita calma y tomarse un tiempo para asimilar la situación.

“No se agarre a lo primero que pase, no repita patrones. Usted no es de quedarse con migajas. A veces decir lo que siente está bien, pero otras es mejor esperar”.

Tauro:

A veces la herida no cicatriza si no se deja de tocar. Aunque piensa que todo cambió, revisar el pasado puede remover emociones.

“Quizás no cae en repetir lo mismo, pero sí en pensar de más, en darle vueltas al porqué, al qué pasó, en perderse en un pasado que ya no le lleva a ningún sitio”.

Géminis:

Lleva días que parecen un huracán emocional y que le han roto por dentro. Ha quedado sin ganas, sin energía y sin foco.

“Un respiro necesario le bajará el ruido de la cabeza y le recolocará el alma, como si todo dentro volviera a colocarse en su sitio”.

Signos del zodiaco: horóscopo del fin de semana | Foto: Getty Images

Cáncer:

Todo lo que haga tendrá consecuencias y es vital que lo recuerde. No puede dejar sus decisiones para el instante que esté preparado, pues las dudas no darán respuesta.

“Toca escucharse de verdad, hacer caso a su instinto y actuar desde lo que siente, no desde el miedo”.

Leo:

La vida repite lecciones y hay algunas que faltan aprender. Analizar cosas sin filtros es bueno, ya que se dejan de lado detalles particulares.

“No guarda rencor eternamente, no se estanca en el dolor, no va por la vida cargando piedras. Ese es su brillo”.

Virgo:

El estar bien con usted le permite que los problemas pierdan peso. Cada obstáculo es un aprendizaje y las decepciones son capítulos del pasado.

“Le ha costado una barbaridad superar ciertas cosas… y aun así, el pasado intenta colarse y recordarle que sigue ahí”.

Libra:

Este fin de semana se enfrentará a una verdad que lo rodea y afecta. La vida se potenciará más si se rodea de las personas correctas, alcanzando un equilibrio.

“Ha estado estresado, demasiado, y lo sabe. Cuando carga tanto en la cabeza, todo lo demás empieza a desmoronarse”.

Escorpio:

Algo ha cambiado en este tiempo y siente una calma inusual. Está aprendiendo a disfrutar la vida distinto y sin tantas cargas.

“A pesar de que ha tenido momentos complicados, se siente querido, valorado y, por supuesto, rodeado de gente que vibra con usted de verdad”.

Sagitario:

Se siente feliz y orgulloso de su proceso, y de lo que está construyendo. Sin embargo, sabe que tiene algo pendiente y debe resolverlo.

“Lo que más le frustra es esa sensación de que está a punto de conseguirlo todo, pero nunca termina de tocarlo con los dedos”.

Capricornio:

Hay que tener mente positiva estos días, basta de castigarse y de estresarse por situaciones que solo intenta arreglar.

“Está a punto de empezar algo que siempre ha querido, o muy cerca de ello. Va despacio, sí, pero avanza. Y con usted, lo que avanza firme acaba llegando lejos”.

Acuario:

Aléjese de lo que ya no le permite crecer. No está para historias y personas que solo drenan. Es intuitivo y verá las cosas como son.

“Hay gente a su alrededor que no vibra con usted, que es tóxica, que chupa la energía sin dar nada a cambio”.

Piscis:

Es momento de sentir cosas nuevas y abrirse a experiencias que devuelvan emociones. Por miedo enterró cosas, que es hora de que salgan de nuevo.