Preocupante predicción de Mhoni Vidente para 2026; alertó sobre situación que causaría estragos: “Es casi imposible eso”

Mhoni Vidente ha ganado reconocimiento en el ámbito internacional, gracias a las predicciones que lanzó a lo largo del tiempo. La celebridad ganó popularidad con su estilo para hablar de las visiones que tenía, y que se han cumplido en ocasiones.

La pitonisa, en cada una de sus declaraciones, habla desde lo que visualiza con sus cartas, alertando o advirtiendo a más de uno. Pese a que en momentos no se han cumplido todos sus designios, hay palabras que resuenan en la mente de sus espectadores.

Recientemente, Mhoni Vidente, que habló sobre una tragedia que ocurriría, utilizó su espacio en El Heraldo de México para comentar acerca de lo que veía para los próximos meses. La famosa fue clara en que no había un panorama favorable del todo, pues el clima influiría.

Según explicó ante cámaras, los cambios de temperaturas seguirían haciendo de las suyas, al punto de que afectarían al ser humano y a la naturaleza. La celebridad dijo que el inicio de 2026 estaría cargado con una helada muy grave, la cual llegaría con problemas.

“Visualizo que habrá una temporada muy fría. Pero las peores heladas serán el 7 u 8 de enero de 2026. Vuelve a hacer una helada tremenda entre el 11, 13 y 14 de febrero. Hay que cuidarnos, porque son temperaturas que van a durar mucho tiempo”, mencionó, dando las fechas en las que pasaría.

“Yo veo congelados los lagos de Chicago, que son grandísimos. La gente que los conoce sabe que es muy difícil que se pueda congelar por la dimensión grande. Van a haber lugares congelados, van a haber tormentas árticas”, agregó.

No obstante, Mhoni Vidente, que despertó reacciones con su visión de las próximas semanas, aseguró que muchos terminarían con daños por estas bajas temperaturas, por lo que era clave hacer un llamado al cuidado.

“Lo mismo pasará en Canadá y Estados Unidos, ahí te das cuenta que se tienen que cuidar los animalitos y la gente mayor, porque va a bajar, en menos de un día, 15 grados... es casi imposible eso, pero estamos en época de cambio de clima”, comentó en el formato audiovisual, donde suele hablar semanalmente.