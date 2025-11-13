Suscribirse

Gente

Mhoni Vidente expuso lamentable tragedia que ocurriría en Latinoamérica; reveló cuándo y dónde: “Hay que rezar”

La pitonisa leyó sus cartas y mencionó que un suceso marcaría el final de 2025.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

13 de noviembre de 2025, 1:51 p. m.
Mhoni Vidente alertó sobre visión que tuvo.
Mhoni Vidente alertó sobre visión que tuvo. | Foto: YouTube Unicable

Mhoni Vidente continúa captando la atención de millones de seguidores alrededor del mundo gracias a sus impactantes lecturas de cartas y revelaciones sobre lo que está por venir. Fiel a su estilo directo y enigmático, la astróloga mantiene su propósito de orientar y advertir sobre los acontecimientos que percibe a través de sus visiones, consolidándose como una de las voces más influyentes dentro del mundo esotérico.

Recientemente, con el correr de noviembre, la astróloga aprovechó para hablar sobre las visiones que tenía sobre el impacto del 3I/Atlas, asegurando que energías de todo tipo se movían con fuerza.

En declaraciones que brindó en Unicable, Mhoni Vidente señaló que esta etapa del año era de cambios y transformaciones, abriéndole paso a 2026, un año que era para comenzar de cero y reiniciar con una mentalidad distinta.

Contexto: Preocupante predicción de Mhoni Vidente sobre suceso que impactaría a país latino: “Apenas viene lo peor”

La experta, que se refirió al 11 de noviembre como fecha clave, indicó que este cierre de 2025 traería sorpresas y situaciones que pocos se imaginaban. De hecho, en sus visiones reiteró que se podrían dar movimientos telúricos o catástrofes.

“2026 será el año cero, comenzar desde cero completamente. Nos está diciendo que comienzan a moverse las energías, tocando fondo y levantándose. Por eso los sismos, catástrofes...”, explicó en las imágenes.

¡Alertas! Mhoni Vidente asegura que una tragedia aérea golpeará la CDMX | Universo Unicable

Sin embargo, lo que preocupó a más de un espectador del contenido fue la advertencia que lanzó acerca de una predicción que tenía. La pitonisa mencionó que vaticinaba una tragedia, la cual cobraría la vida de personas importantes.

Mhoni Vidente no dudó en revelar dónde y cuándo sucedería esto, pues se trataría de la caída de un avión en México. Sus palabras fueron en alerta, mencionando que dejaría sin palabras a miles de personas.

“Veo la caída de un avión, la caída de un avión aquí en México, en el que va gente muy importante. Toda la gente se va a asombrar, porque será en la capital, en la Ciudad de México. La caída de la aeronave será como el 2 o 3 de diciembre. Hay que rezar mucho”, comentó ante cámaras.

Por el momento, habrá que esperar para saber qué sucederá, teniendo en cuenta que las predicciones no tienen un sustento científico que las respalde. Aunque varios vaticinios se han cumplido, hay quienes no creen en este tipo de prácticas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Rota pico y placa en Cali: estos son los carros con restricción este viernes, 14 de noviembre

2. Gustavo Petro reaccionó al video por el que pidieron un examen toxicológico, pero un detalle llamó la atención

3. “Eso es pura carreta”: a Papá Pitufo se le prendió el micrófono en plena audiencia de acusación

4. Revelan primera respuesta de Wilmar Barrios al ofrecimiento de Millonarios

5. Corte Constitucional le abre puerta al partido En Marcha de Juan Fernando Cristo para entregar avales para el 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mhoni VidentetragediaAccidente AéreoPredicciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.