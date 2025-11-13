Mhoni Vidente expuso lamentable tragedia que ocurriría en Latinoamérica; reveló cuándo y dónde: “Hay que rezar”

Mhoni Vidente continúa captando la atención de millones de seguidores alrededor del mundo gracias a sus impactantes lecturas de cartas y revelaciones sobre lo que está por venir. Fiel a su estilo directo y enigmático, la astróloga mantiene su propósito de orientar y advertir sobre los acontecimientos que percibe a través de sus visiones, consolidándose como una de las voces más influyentes dentro del mundo esotérico.

Recientemente, con el correr de noviembre, la astróloga aprovechó para hablar sobre las visiones que tenía sobre el impacto del 3I/Atlas, asegurando que energías de todo tipo se movían con fuerza.

En declaraciones que brindó en Unicable, Mhoni Vidente señaló que esta etapa del año era de cambios y transformaciones, abriéndole paso a 2026, un año que era para comenzar de cero y reiniciar con una mentalidad distinta.

La experta, que se refirió al 11 de noviembre como fecha clave, indicó que este cierre de 2025 traería sorpresas y situaciones que pocos se imaginaban. De hecho, en sus visiones reiteró que se podrían dar movimientos telúricos o catástrofes.

“2026 será el año cero, comenzar desde cero completamente. Nos está diciendo que comienzan a moverse las energías, tocando fondo y levantándose. Por eso los sismos, catástrofes...”, explicó en las imágenes.

Sin embargo, lo que preocupó a más de un espectador del contenido fue la advertencia que lanzó acerca de una predicción que tenía. La pitonisa mencionó que vaticinaba una tragedia, la cual cobraría la vida de personas importantes.

Mhoni Vidente no dudó en revelar dónde y cuándo sucedería esto, pues se trataría de la caída de un avión en México. Sus palabras fueron en alerta, mencionando que dejaría sin palabras a miles de personas.

“Veo la caída de un avión, la caída de un avión aquí en México, en el que va gente muy importante. Toda la gente se va a asombrar, porque será en la capital, en la Ciudad de México. La caída de la aeronave será como el 2 o 3 de diciembre. Hay que rezar mucho”, comentó ante cámaras.