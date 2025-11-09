Suscribirse

Preocupante predicción de Mhoni Vidente sobre suceso que impactaría a país latino: “Apenas viene lo peor”

La famosa habló de una tragedia que estaría influyendo en movimientos energéticos de un país.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

9 de noviembre de 2025, 10:00 a. m.
Mhoni Vidente anunció compleja situación para país latino.
Mhoni Vidente anunció compleja situación para país latino. | Foto: YouTube El Heraldo de México

Mhoni Vidente sigue cautivando a millones de personas en el mundo, precisamente con sus lecturas de cartas y sus mensajes sobre el futuro. La pitonisa no deja de lado su particular estilo, buscando alertar sobre sucesos que ve en su mente.

De acuerdo con lo que se detalló recientemente, la famosa aprovechó una participación en El Heraldo de México para referirse a una situación bastante cruda que se dio en México, específicamente en Michoacán, donde le quitaron la vida a un mandatario.

Mhoni Vidente dialogó acerca de lo que pasó en esta zona del país azteca, indicando que Carlos Manzo estaba en peligro desde hace mucho tiempo. La celebridad precisó que lo que se debía buscar era un mejor lugar para vivir, contribuyendo por todos los frentes.

Sin embargo, al sacar una de sus cartas, la vidente, que vaticinó una tragedia, mencionó que no veía que la situación fuera a mejorar en México, por lo que se debía orar y encomendarse a Dios.

En sus declaraciones, apuntó que detallaba un panorama oscuro y denso, por lo que había que luchar en contra de esas energías que no le hacían bien a la sociedad.

“El objetivo es hacer un México mejor, más seguro y próspero, debemos es unirnos. En cualquier momento puede pasar una tragedia peor. La predicción es que viene lo peor para México... hay que rezar, hay que encomendarnos a Dios y la Virgen María”, comentó.

MHONI VIDENTE PREDICE TU FUTURO PARA ESTA LUNA DEL CASTOR

De igual manera, la famosa aseveró que diciembre sería un mes complejo, por lo que había que estar preparados, teniendo en cuenta las noticias que rondaban la pérdida del alcalde de Uruapan.

La situaciones están complicadas, las energías están muy densas, y la predicción que tengo es que apenas viene lo peor en diciembre”, puntualizó.

“Hay que rezar mucho porque las cosas no veo que se compongan rápido”, agregó, esperando que todo mejore a futuro.

Vale la pena destacar que Mhoni Vidente ya ha hablado de lo que puede pasar en Latinoamérica, afirmando que habrían movimientos inesperados en el ámbito geopolítico.

