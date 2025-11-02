Mhoni Vidente dio devastadora predicción que ocurriría en las próximas semanas; alertó sobre lugar en el que se daría: “Catastrófico”

Con el fin de octubre, Mhoni Vidente volvió a ser tema central entre sus seguidores al revelar nuevas lecturas de cartas y anunciar sus más recientes predicciones sobre los hechos que, según sus visiones, influirán de manera decisiva en el rumbo del mundo durante las próximas semanas.

La reconocida astróloga cubana participó en diferentes espacios mediáticos, donde aprovechó para compartir los mensajes que, conforme a su conexión espiritual, el universo estaría enviando en esta fase del año. Con su estilo directo y lleno de simbolismo, la pitonisa ofreció advertencias, consejos y señales que, aseguró, no deben pasar desapercibidas.

Durante su intervención en El Heraldo de México, la vidente fue enfática al señalar que una de sus predicciones más relevantes está a punto de cumplirse. Según explicó, los últimos meses del año traerán fenómenos climáticos extremos, con lluvias, temperaturas muy bajas y cambios bruscos en distintos lugares del planeta. La astróloga insistió en que se trata de un periodo de transformación global, donde la naturaleza continuará manifestando su fuerza y recordando la necesidad de equilibrio y conciencia ambiental.

En sus declaraciones, Mhoni Vidente aseguró que este final del décimo mes abriría las puertas a situaciones complejas y preocupantes, las cuales habrá que sobrellevar. Sus palabras fueron precisas al mencionar que el frío sería cruel a lo largo de esta temporada, llevando a nevar donde nunca había ocurrido.

“Empieza la época de frío, empieza una ola de frío tremenda, a partir del 31 de octubre y el 1 de noviembre. Se van a adelantar los fríos, cada vez van a ser más largos y más crueles. Va a ser un frío con agua, eso significa que va a nevar y habrá nevadas donde antes no pasaba. Veo una temperatura que va a bajar de un día para otro, unos 50 grados en un solo día, en cuestión de horas”, explicó.

Su alerta fue clara al indicar que este fenómeno astronómico traía giros inesperados para la historia, pues significaba que se daría el inicio del fin del mundo. “El día que más se acerca es el 31, por eso es un meteorito de Lucifer. Es el meteorito que da el aviso del inicio de la apocalipsis, que empieza el fin del mundo y los cambios en la humanidad”, mencionó.

Mhoni Vidente, que alarmó sobre el impacto de este cometa, aseguró que veía que habrían nuevos movimientos telúricos, soltándose en zonas que no se esperaba. Adicional a esto, sí enfatizó en que veía un sismo catastrófico, el cual marcaría un antes y un después.

“Sismos catastróficos, se activa la onda de San Andrés y toda la onda sísmica de América del Sur. Trae cambios de régimen”, dijo.