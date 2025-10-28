Mhoni Vidente reveló si el fin del mundo llegará este 31 de octubre: “Lucifer ganará”

En medio del revuelo que ha causado el cometa 3I Atlas tras ser descubierto por la NASA, miles de personas han estado especulando sobre la importancia que tiene este cuerpo celeste y cómo podría llegar a cambiar la historia de la humanidad.

En medio del pánico que se ha generado en redes sociales, miles de usuarios se han mostrado interesados por conocer los puntos de vista de distintos astrólogos y expertos en las energías del universo, para poder determinar la gravedad de las consecuencias.

Mhoni Vidente, famosa astróloga. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

A través de una reciente conversación con Mhoni Vidente para El Heraldo de México, la cubana se sinceró con respecto a este elemento y las repercusiones que tendría al aproximarse al planeta tierra a lo largo de los próximos días.

“Este asteroide es el 3I Atlas, que yo le puse el asteroide, ‘el meteorito del diablo’, porque es cuando se va a acercar más todavía a la tierra desde el día 30, 31 y día 1 de noviembre, y es el detonante total de que mucha gente cree que es una nave espacial, que es una nave nodriza y que está moviendo completamente las energías en la Tierra”, dijo frente a las cámaras.

Por otro lado, indicó que la celebración de Halloween está llena de energías fuertes y negativas que podrían intensificar la presencia de seres paranormales, por lo que muchos se preguntaron si el final del mundo podría llegar a estar más cerca de lo esperado.

“Si es una nave espacial, alabados el señor, agárrense sus cosas y a ver cómo nos llueve. El 31 va a ser un día muy fuerte de energías muy oscuras, la gente negativa en el mundo, la gente demoníaca, porque hay muchas personas que tienen entes demoníacos o tienen espíritus demoníacos, se dedican a hacer brujerías, hacen rituales muy oscuros, invocan seres del inframundo totalmente, y junto con este meteorito, va a dar el inicio completamente de la guerra entre el bien y el mal, y que definitivamente Lucifer, ahorita como estoy viendo, va a ganarlo”.

Finalmente, por medio de la sección de los cometarios, varios de los espectadores del contenido compartieron sus opiniones al respecto y aunque muchos confían en sus palabras, otros se mantienen escépticos.