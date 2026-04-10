Mhoni Vidente dio el horóscopo de los 12 signos para el fin de semana del 10 al 12 de abril de 2026

Cada vez son más las personas que voltean a mirar la astrología en busca de respuestas, convencidas de que los movimientos de los astros pueden influir en los 12 signos del zodiaco.

En medio de ese boom, varios astrólogos han logrado posicionarse y volverse conocidos por sus predicciones, que muchos seguidores consideran acertadas.

Entre ellos sobresale Mhoni Vidente, quien ya compartió sus pronósticos para el fin de semana del 10, 11 y 12 de abril de 2026, generando expectativa entre quienes siguen de cerca este tipo de lecturas.

Horóscopo de cada uno de los signos este viernes, 10 de abril de 2026

Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 10 al 12 de abril

Aries

“Fin de semana de reconciliación con tu pareja y de sentirte muy estable sentimentalmente. Van a ser unos días de sorpresas agradables; recuerda que tu signo lo domina la convivencia amorosa y eso te hace reinventarte, así que trata de no pensar tanto en lo negativo de tu relación sentimental y exalta los mejores momentos”.

Tauro

“Fin de semana de estar analizando los cambios positivos que necesitas para avanzar en tu vida laboral y seguir con tus estudios universitarios. Recuerda que tu signo lo domina la inteligencia”.

Géminis

“No dejes para después lo que puedes hacer hoy, así que administra más tu tiempo y resuelve todo lo que tienes pendiente, que el tiempo se va y ya no regresa”.

Cáncer

“Viernes de estar con algo de resentimiento contigo mismo por no hacer lo necesario para crecer más en tu vida profesional. Recuerda que tu signo es agua y siempre busca ser alguien en la vida, así que no entres en estrés e inyecta ánimo a estos tres días para que estés de lo mejor”.

Leo

“Fin de semana de mucha diversión y sorpresas agradables. Recuerda que tu energía positiva es muy fuerte y eso te hace sentir de lo mejor. Te lleva la invitación a salir a un día de campo y a convivir con la naturaleza. Recuerda que tú eres el león del zodiaco y siempre necesitas sentirte libre para que fluyas más en tu vida”.

Virgo

“Viernes de estar con mucho trabajo y con presiones de tus jefes; solo trata de hacer tu labor y no meterte en problemas con los compañeros. Recuerda que atraes mucho las envidias, así que trata de protegerte siempre”.

Libra

“Viernes de estar con muy buena energía a tu alrededor. Por fin has logrado lo que tanto deseas para tu vida en lo laboral. Solo trata de no platicarlo tanto para que no te lleguen las envidias”.

Escorpio

“Viernes, día de juntas en tu trabajo y de cambios de puesto, pero a ti te va a ir muy bien y trata de cuidarte de problemas de enojos con personas del trabajo. Trata de siempre estar con la mejor disposición de ayudar. Ya no seas tan rencoroso y empieza a perdonar”.

Sagitario

“Fin de semana de mucha convivencia con tus seres queridos y de estar organizando una fiesta para celebrar el cumpleaños de un familiar. Van a ser tres días de estar con muy buena actitud; solo trata de controlar el alcohol y la comida para que después no te dé cruda moral”.

Capricornio

“Tres días de estar conociendo personas más compatibles con tu signo. El amor llegará a tu puerta y esta vez será para quedarse; solo trata de decirle sí a la felicidad y no a llenar tu cabeza de ideas que no son”.

Acuario

“Fin de semana de poner en orden todo lo que te rodea. Recuerda que tu signo es muy detallista en su vida, así que son tiempos de limpiar tu closet y de checar tus documentos de pagos y ponerlos al día”.

Piscis

“Fin de semana de tener buena suerte en juegos de azar y lotería, así que aprovecha esta abundancia económica. Decides hacer unos cambios en tu persona para verte más jovial”.