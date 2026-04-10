Horóscopo de cada uno de los signos este viernes, 10 de abril de 2026

En el mundo de la astrología hay nombres que han logrado destacarse, y en México uno de los más sonados es el de Nana Calistar. Su manera de hablar sin filtros, directa y hasta un poco irreverente, la ha convertido en una de las favoritas al momento de dar predicciones.
Ese estilo cercano es justo lo que conecta con una audiencia que, cada vez más, incluye el horóscopo en su día a día. Para muchas personas (sin importar el género) mirar los astros ya no es solo curiosidad, sino una forma de orientarse sobre lo que puede venir en la semana o incluso en los próximos meses.
Así, consultar el horóscopo pasó de ser algo ocasional a convertirse en parte de la rutina diaria de quienes buscan señales o respuestas en el movimiento de los astros.
Horóscopo para este viernes 10 de abril
- Aries
“Se te viene una situación medio enredada que te va a sacar de tus casillas más rápido de lo que quisieras. Vas a sentir que todo se mueve, que no entiendes bien qué está pasando o que alguien no está siendo claro contigo. Pero aquí lo importante no es el problema, sino cómo reaccionas tú. No pierdas el control ni te dejes llevar por el coraje, porque podrías empeorar las cosas por reaccionar desde el impulso y no desde la cabeza fría”.
- Tauro
“Aquí el mensaje es claro: no dejes que nadie te quite la paz, porque te ha costado mucho conseguirla. Y quien lo intente, no merece ni un segundo más en tu vida. Has estado cargando situaciones y personas que solo te desgastan, y ya es momento de soltar sin culpa. No todo el mundo merece quedarse, aunque te duela aceptarlo”.
- Géminis
“Se te vienen días medio nostálgicos en los que vas a recordar a alguien que ya no está en tu vida, y auqneu te hagas el fuerte, sí te va a pegar. Pero ya estuvo bueno de quedarte atorado en lo que ya fue. No puedes seguir viviendo de recuerdos ni de ‘hubiera’, porque mientras tú sigues mirando hacia atrás, la vida sigue avanzando sin esperarte. Aprende a soltar de verdad, no a medias, porque mientras sigas aferrado, no vas a poder abrirle la puerta a lo nuevo”.
- Cáncer
“En el amor traes buena energía, pero hay un detalle que te está frenando: la desconfianza. No puedes esperar construir algo estable si todo el tiempo estás dudando de la persona o esperando que te fallen. Entiende que no todos son iguales, pero si tú sigues cargando heridas del pasado, vas a terminar arruinando algo que podría ser bueno. aprende a confiar poco a poco, sin soltarte a lo loco, pero tampoco cerrándote por completo”.
- Leo
“Aguas con lo que andas deseando, porque traes la lengua bien filosa y el pensamiento medio cargado, y todo eso se regresa, aunque no lo creas. No es juego eso de andar tirando mala vibra, porque luego te preguntas por qué te va como te va. Mejor aprende a bendecir, aunque te cueste trabajo, porque ahí está la clave de que las cosas se te acomoden bonito. No todo mundo te ha hecho daño como tu crees, también has exagerado ciertas situaciones por orgullo o por no querer soltar”.
- Virgo
“Ya bájale dos rayitas a eso de querer opinar en todo, porque no siempre te están pidiendo consejo, y aunque creas que ayudas, muchas veces terminas metiéndote donde no te llaman. Aprende a cerrar el hocico a tiempo, porque no todo se trata de tener la razón, también se trata de saber en qué momento hablar y en cuál quedarte calladita o calladito. Ese exceso de querer resolverle la vida a los demás es lo que te está metiendo en situaciones incómodas”.
- Libra
“Ya deja de estarte quedando donde sabes perfectamente que no vas a crecer ni avanzar, porque tú solito te pones el pie. Hay situaciones, personas y hasta lugares que ya te demostraron que no son para ti, pero ahí sigues, aferrado como si te fueran a dar premio por aguantar. Aprende a decir ‘hasta aquí’ sin culpa, porque no todo lo que llega a tu vida es para quedarse, y menos lo que te estanca”.
- Escorpio
“Se te vienen movimiento interesantes en lo económico, y la neta, y ate hacía falta un respiro. Traes una idea de negocio rondándote la cabeza desde hace tiempo, y esta vez sí tienes todo para hacerla funcionar. Pero deja de dudar tanto y de pensar que no es el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. Si te organizas bien y te aplicas, ese proyecto puede darte resultados bastante buenos, pero necesitas confiar más en lo que sabes hacer”.
- Sagitario
“Ya es momento de que pongas bien claro hacia dónde vas, porque has estado caminando sin rumbo fijo, dejándote llevar por lo que salga, y así no vas a construir nada sólido. No pierdas el piso por nadie, ni por amor, ni por amistades, ni por querer quedar bien. Tú sabes lo que vales, pero a veces se te olvida y terminas dando de más a quien no lo merece”.
- Capricornio
“Ponte bien trucha con tus cosas, porque se marcan pérdidas materiales que te pueden agarrar en curva. No es momento de andar distraído ni confiándote de cualquiera, porque un descuido te puede salir caro. También se viene un chisme familiar que te va a mover el tapete, algo que no esperabas y que podría cambiar la forma en la que ves a ciertas personas. No te enganches de más, pero tampoco te hagas el que no pasa nada, observa bien y quédate con lo que realmente te sirva”.
- Acuario
“Aquí nadie te manda, eso te queda claro, pero últimamente has estado permitiendo que ciertas personas se metan más de la cuenta en tu vida. No es que te dominen, pero sí te están influyendo más de lo que quisieras aceptar. Ponte firme, porque el control lo tienes tú, no ellos. No dejes que comentarios, opiniones o chismes te hagan dudar de lo ue ya sabes que quieres”.
- Piscis
“Deja de tirarte al drama cada vez que las cosas no salen como quieres, porque tú solito te estás hundiendo en pensamientos que no te dejan avanzar. No es que la vida esté en tu contra ni que tus sueños sean imposibles, el detalle es que te falta carácter para sostener lo que empiezas. Te emocionas, te ilusionas, pero a la primera complicación te desinflas. Así no vas a llegar a ningún lado. Ponte firme, deja de victimizarte y empieza a actuar como alguien que de verdad quiere lograr algo en serio”.