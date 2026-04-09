Horóscopo y predicciones de cada uno de los signos este jueves, 9 de abril de 2026

Para muchas personas, revisar el horóscopo ya hace parte de la rutina diaria. Tanto hombres como mujeres encuentran en los astros una especie de guía para entender mejor lo que puede traer la semana o incluso los próximos meses.

Horóscopo y predicciones de cada uno de los signos este miércoles, 8 de abril de 2026

En el mundo de la astrología, varias figuras han logrado posicionarse con fuerza, pero en México una de las más reconocidas es Nana Calistar.

Su estilo sincero, sin rodeos y bastante directo la ha convertido en una voz popular a la hora de compartir las predicciones de cada signo del zodiaco.

Horóscopo de este jueves 9 de abril de 2026

Aries

“Ya deja de hacerte historias en la cabeza, Aries, porque este 9 de abril vienes con una mezcla de ganas y miedo que no te está dejando avanzar como deberías. Traes en puerta una oportunidad laboral bastante buena, pero tampoco te me emociones de más ni te avientes como gorda en tobogán sin antes asegurar lo que ya tienes. Aquí se trata de ser inteligente, no impulsivo. Primero amarra bien una cosa y luego sueltas la otra, porque si no, podrías quedarte como el perro de las dos tortas”.

Tauro

“A ver, Tauro, ponte abusado porque este 9 de abril no todo lo que se te acerca viene con buenas intenciones. Hay una persona de piel morena que podría cruzarse en tu camino y que no trae precisamente las mejores vibras contigo. No es para que te pongas paranoico, pero sí para que no te confíes de buenas a primeras. Tú eres muy noble cuando te conviene, pero también medio confiado, y ahí es donde te pueden agarrar en curva”.

Géminis

“A ver, Géminis, ya deja de hacerte el fuerte todo el tiempo y empieza a usar esa cabecita que Diosito te dio, porque este 09 de abril viene cargado de lecciones que te van a hacer crecer… pero solo si quieres aprender, no si sigues de necio confiando en quien ya te falló. Tú eres muy inteligente, pero también muy confiado cuando alguien te endulza el oído, y ahí es donde te la aplican. Así que ponte abusado, porque no todas las personas que tienes cerca merecen seguir en tu vida, y eso lo vas a empezar a notar más claro que nunca”.

Cáncer

“A ver, Cáncer, ya deja de vivir en el “qué va a pasar” y empieza a enfocarte en el “qué estoy haciendo ahorita”, porque este 09 de abril viene a recordarte que tu felicidad no está en el futuro, está en lo que haces hoy. Te la pasas pensando, preocupándote, imaginando escenarios que ni existen, y mientras tanto, se te va el presente de las manos. Y así no se construye nada”.

Leo

“A ver, mi Leo, ya bájale dos rayitas al orgullo y ponte las pilas de una buena vez, porque traes muchas ganas, pero poca acción, y así no se arma nada. Este 09 de abril viene con energía fuerte para que dejes de hacerte ideas en la cabeza y te avientes de frente por eso que tanto deseas, ya sea en el amor, en lo económico o en tus metas personales. Aquí no hay de otra: o hablas claro o te quedas con la duda, y tú no naciste para quedarte con ganas, así que deja la pena guardada en el cajón y di lo que sientes, aunque te tiemble la voz. Peor es quedarte imaginando escenarios que ni existen”.

Virgo

“A ver, Virgo, ya deja de hacerte la víctima del universo porque luego te quejas de todo, pero no mueves ni un dedo para cambiar las cosas. Este 09 de abril viene a sacudirte tantito la cabeza para que entiendas que la vida no se acomoda sola, hay que meterle ganas, carácter y decisión. Si algo no te gusta, cámbialo, pero ya, no mañana ni cuando tengas ganas”.

Libra

“Ya deja de pensártela tanto, Libra, porque la vida no se va a detener a esperarte mientras decides si sí o si no. Este 09 de abril viene con oportunidades que no se repiten dos veces, así que más te vale dejar el miedo guardado y aventarte como va, porque luego eres muy bueno para imaginar escenarios, pero bien flojito para actuar. Aquí la lección es clara: mejor arrepentirte de lo que hiciste que vivir con el “qué hubiera pasado”, porque esa pesa más y no se quita tan fácil.

Escorpio

“Ya estuvo bueno de que sigas atorado en lo mismo, Escorpio. Este 09 de abril viene con un jalón de orejas bien merecido para que despiertes y empieces a ver la vida con otros ojos. No puedes seguir en el mismo lugar esperando resultados diferentes, eso no funciona así. Si quieres cambios, tienes que moverte, buscar nuevas oportunidades, sobre todo en lo laboral, porque ahí es donde más estancado te has sentido”.

Sagitario

“A ver, Sagitario, bájale tantito a tu intensidad emocional porque este 09 de abril vienes medio alterado y cualquier cosita te puede sacar de tus casillas. Se viene una visita inesperada que te va a mover la rutina y de paso te vas a enterar de un chisme de una amistad que te va a dejar con cara de ‘no lo puedo creer’. Pero aquí el punto no es el chisme, es cómo reaccionas tú. No te claves, no te envenenes la cabeza, dale vuelta a la página y sigue. No todo merece tu energía”.

Capricornio

“A ver, Capricornio, ya estuvo suave de andar rogando cariño donde solo te dan migajas. Este 09 de abril viene con una sacudida bien necesaria para que abras los ojos y dejes de idealizar a personas que claramente no están a tu nivel. La vida te va a poner en una situación medio incómoda, pero necesaria, donde vas a ver la verdadera cara de más de uno, y ahí es donde tú decides: o sigues de necio creyendo en quien ya te falló o por fin te amarras bien los pantalones y mandas a la fregada lo que no sirve”.

Acuario

“A ver, Acuario, ya deja de hacerte el corazón de pollo con quien no lo merece, porque este 009 de abril viene con una sacudida emocional para que por fin entiendas que no todas las personas merecen segundas oportunidades. Tú tienes un corazón bien grande, sí, pero también bien necio, porque sigues abriendo la puerta a quien ya te demostró que no sabe quedarse. Y luego te preguntas por qué te vuelven a fallar. Pues porque tú lo permites”.

Piscis

“A ver, Piscis, bájale dos rayitas a tu mundo de fantasía y aterriza tantito, porque este 09 de abril te trae señales bien claras de que no todo está tan superado como tú quieres aparentar. Te haces el fuerte, la fuerte, pero en el fondo sigues cargando cosas del pasado que no has sabido soltar. Y mientras no lo hagas, vas a seguir arrastrando esas emociones como piedritas en el zapato que no te dejan avanzar. No es debilidad aceptar que algo te dolió, lo que sí es error es hacerte el loco y pensar que con el tiempo se va a borrar solito”.