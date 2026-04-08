Horóscopo y predicciones de cada uno de los signos este miércoles, 8 de abril de 2026

Hoy en día, revisar el horóscopo ya es parte de la rutina de muchas personas, sin importar si son hombres o mujeres. Para algunos, no se trata solo de curiosidad: creen que los astros pueden dar pistas sobre cómo enfrentar la semana o incluso lo que viene en los próximos meses.
En medio de ese interés creciente por la astrología, varias figuras han logrado hacerse un nombre.
En México, por ejemplo, una de las más conocidas es Nana Calistar, quien ha llamado la atención por su estilo sin rodeos y su forma directa, a veces hasta picante, de compartir las predicciones para cada signo del zodiaco día tras día.
Horóscopo para hoy, miércoles, 08 de abril
- Aries
“Este 08 de abril te pone en modo ‘hazte responsable y deja de darle vueltas’, porque hay temas familiares que ya no pueden seguir así como si nada. Si sabes perfectamente que tú también metiste la pata en discusiones o pleitos, deja el orgullo guardado y da el primer paso. No siempre se trata de quién tuvo la razón, sino de quién tiene la madurez para arreglar las cosas. Y sí, esta vez te toca a ti. No esperes que los demás se acerquen cuando tú también tienes cuentas pendientes. A veces un mensaje, una llamada o una actitud diferente puede cambiarlo todo”.
- Tauro
“Este 08 de abril te trae noticias que te pueden mover el tapete, pero no necesariamente para mal, sino para que abras los ojos de una vez por todas. Te vas a enterar que tu ex anda hablando de ti, inventando cosas o sacando versiones que ni al caso. Pero aquí lo importante no es lo que diga, sino cómo reaccionas tú. Si te enganchas, pierdes. Si te molestas, le das importancia. Lo mejor que puedes hacer es ignorar y seguir adelante, porque quién te conoce sabe perfectamente cómo eres”.
- Géminis
“Esre 08 de abril te pone en un punto clave donde tu crecimiento personal ya no es opcional, es necesario. Estás evolucionando, sí, pero también estás mostrando una versión más directa, más filosa y con menos filtro, y ahí es donde tienes que tener cuidado. Porque una cosa es decir lo que piensas, y otra muy distinta es soltar lo primero que te viene a la boca sin medir consecuencias. Andarás con la lengua suelta, diciendo verdades que nadie te pidió y que pueden lastimar a personas que sí te quieren. No todo se tiene que decir, y no todo se tiene que decir de golpe”.
- Cáncer
“Este 08 de abril viene con una lección bien clara: tu vida es tuya, y no tienes que estar dando explicaciones a nadie. Hay personas metiéndose donde no les importa, opinando de más y queriendo dirigir lo que tú haces como si fueran dueños de tus decisiones. Y aquí es donde tienes que marcar límites. No todo el mundo merece saber lo que haces, ni opinar sobre lo que decides. Si te equivocas, será tu error y tu aprendizaje, pero no tienes por qué vivir bajo el juicio de otros”.
- Leo
“A partir de este 08 de abril, la vida te va a poner en friega, pero no para que te quejes, sino para que saques ese carácter que tanto te presumes. En el trabajo se viene carga pesada, pendientes que se acumulan y gente que va a querer aventarte responsabilidades que ni te corresponden. Aquí no es de hacerte el valiente a lo tonto, sino de organizarte bien, poner límites y demostrar que sí puedes, pero a tu ritmo y sin regalar tu energía. Si no te pones las pilas, se te va a juntar todo y vas a terminar estresado, de malas y culpando a medio mundo cuando en realidad el desorden empezó contigo”.
- Virgo
“A ver, aquí nadie te va a dorar la píldora: muchas de las cosas que no te han salido como quieres no es por mala suerte, es por falta de constancia. Tienes ideas, tienes metas, tienes ganas… pero también tienes una flojera bien escondida que te sabotea más de lo que crees. Este 08 de abril viene a sacarte de esa zona cómoda donde te la pasas pensando en lo que quieres, pero no haces lo suficiente para lograrlo. Ya basta de pretextos, porque mientras tú dudas, alguien más con menos talento ya se te adelantó“.
- Libra
“Este 08 de abril te viene a poner un espejo enfrente, pero no de los bonitos, sino de esos que te muestran lo que no quieres ver. Tus inseguridades están saliendo más de lo normal, y si no las controlas, vas a terminar empujando lejos justo a las personas que más quieres cerca. Si tienes pareja, bájale dos rayitas a los celos y a los reclamos sin fundamento. No todo es infidelidad ni traición, muchas veces son tus propios miedos haciéndote historias en la cabeza. Y cuidado, porque tanto cuestionar, tanto revisar y tanto reclamar cansa… y cuando la otra persona se harta, ya no hay marcha atrás".
- Escorpio
“Este 08 de abril te pone en una posición donde necesitas aprender a ser más tolerante, aunque no te encante la idea. Estás rodeado de personas con cambios de humor, actitudes raras o comportamientos que no entiendes, pero antes de señalar, acuérdate que cuando tú te pones intenso o intensa, tampoco hay quien te aguante. Así que bájale un poco a la crítica y trabaja en la paciencia, porque no todo tiene que girar a tu ritmo ni a tu forma”.
- Sagitario
“Este 08 de abril te llega movido, intenso y con cambios que te van a sacar de tu zona cómoda, pero para bien. Eso sí, primero tienes que bajarle a tu manera de ilusionarte tan rápido. Eres de los que con un mensaje bonito ya se imaginan historia completa, boda, casa y hasta los hijos… y ni conoces bien a la persona. Aguas con eso, sobre todo con gente que conoces por redes sociales. No todo lo que brilla es oro, y no todo el que te habla bonito tiene buenas intenciones".
- Capricornio
“Este 08 de abril te viene con una lección que no te va a gustar mucho, pero te va a servir un montón. Está por aparecer en tu vida una persona que te va a hacer pagar ciertas cuentas emocionales del pasado. No es castigo, es aprendizaje. Eso que alguna vez hiciste, dijiste o no valoraste, ahora te lo van a poner enfrente para que entiendas lo que se siente del otro lado. Y sí, duele, pero también despierta. Porque luego andas diciendo “yo nunca haría eso” o “eso no me va a pasar a mí”… y mira, la vida es bien maestra para enseñarte que en la casa del jabonero, el que no cae, resbala".
- Acuario
“Este 08 de abril te viene a dar un jalón de orejas bien merecido, porque has estado perdiendo tiempo en cosas que no te dejan nada. La vida se te está yendo en distracciones, en decisiones sin sentido y en situaciones que no te aportan ni crecimiento ni estabilidad. Y lo peor es que lo sabes, pero te haces el loco o la loca. Ya es momento de ponerte serio o seria y empezar a invertir tu tiempo en lo que realmente importa”.
- Piscis
“Este 08 de abril te cae como recordatorio de que no todo está perdido en el amor, pero tampoco es para que te ilusiones con cualquier cosa que se te cruce enfrente. Si estás soltero o soltera, se marca la llegada de alguien interesante por medio de amistades o círculos cercanos. No va a ser algo explosivo de inmediato, pero sí una conexión que poco a poco te va a ir despertando sentimientos que ya creías apagados. Y ahí es donde tienes que ir con calma, porque no todo lo que emociona al inicio termina siendo lo que necesitas”.