Día a día, consultar el horóscopo se convirtió en una de las actividades indispensables tanto para hombres como para mujeres, pues hay quienes creen que en los astros hay una guía para saber cómo llevar las semanas, e incluso los meses.
Hay varias personalidades que han ganado cancha en el terreno de la astrología, y en México destaca Nana Calistar por la franqueza y la manera tan directa de entregar día a día las predicciones de cada uno de los signos del zodiaco.
Horóscopo de este martes 7 de abril de 2026
- Aries
“Si la persona con la que estás te hace sentir en paz, te impulsa a ser mejor y te suma en lugar de restarte, ahí es, no le busques tres pies al gato. Este 07 de abril te viene a poner claridad en el amor, pero depende de ti si decides ver o seguirte haciendo ideas. Cuando hay amor del bueno se nota, se siente y se construye, no se anda mendigando ni rogando. Así que si tienes algo bonito, cuídalo, aliméntalo, y deja de sabotearlo con inseguridades que ni al caso”.
- Tauro
“Aguas con cómo te estás comportando con una amistad, porque sin darte cuenta puedes estar mandando señales equivocadas. Este 07 de abril trae una energía medio confusa en lo emocional, y alguien podría empezar a sentir más de lo que tú realmente quieres dar. Así que sé claro desde el inicio. No juegues con fuego si no quieres terminar quemando a alguien que sí te importa. Si en el pasado te lastimaron, ni modo, ya pasó. No puedes quedarte atrapado en lo que ya no puedes cambiar”.
- Géminis
“A partir de este 07 de abril, lo que hagas, lo que digas y cómo te comportes va a marcar el rumbo de tu vida, así de sencillo. Ya no estás para andar dando segundas oportunidades como si fueran dulces, porque quien de verdad te quiere no necesita que le estés perdonando las mismas fallas una y otra vez. El amor no se ruega, se demuestra, y cuando es real, ni siquiera te dan ganas de andar volteando a ver otras opciones. Así que abre bien los ojos y deja de justificar lo injustificable”.
- Cáncer
“Este 07 de abril tu cuerpo te va a estar dando señales claras, así que más vale que le pongas atención. Problemas en el estómago, inflamación o molestias pueden aparecer si sigues comiendo sin control o si te sigues guardando emociones que no has sabido sacar. Cuida lo que comes, pero también cuida lo que callas, porque ambas cosas te están afectando más de lo que crees”.
- Leo
“A ver, bájale dos rayitas a eso de guardarte todo, porque lo que te callas te termina enfermando más que lo que dices. Este 07 de abril viene a sacudirte el orgullo y a enseñarte que no todo se resuelve tragándote lo que sientes. Si algo te molesta, dilo claro, sin rodeos, pero también sin andar atacando como si todos fueran tus enemigos. No es necesario armar guerra para poner límites, pero sí es urgente que dejes de hacerte el fuerte cuando por dentro traes un desmadre emocional que ni tú entiendes”.
- Virgo
“Ya deja de hacerte el bueno o la buena con quien claramente no lo es contigo, porque si no te pones más firme, te van a seguir viendo la cara. Este 07 de abril viene a enseñarte que tu nobleza no tiene por qué convertirse en debilidad. Hay personas a tu alrededor que saben perfectamente cómo manipularte, y tú, por no quedar mal o por no generar conflicto, terminas cediendo más de lo que deberías”.
- Libra
“Deja de engancharte con gente del pasado que ya demostró lo que tenía que demostrar, porque este 07 de abril te va a poner de frente con una ex amistad, y aquí la clave no es reclamar ni hacer show, es demostrar con hechos que estás en otro nivel. Nada de andar queriendo “ganar” la discusión, mejor gana en silencio. Sonríe, mantente elegante y sigue tu camino. A veces el mejor golpe es el que no se da, sino el que se ignora”.
- Escorpio
“Prepárate porque este 07 de abril vienes con una suerte que ni tú te la crees. Si te laten los juegos de azar, este próximo fin de semana puede darte una sorpresa buena, pero tampoco te emociones de más, juega con inteligencia. La suerte está de tu lado, sí, pero no es para que te confíes al cien. Traes una energía intensa, y eso incluye lo pasional. Si estás soltero o soltera, vas a andar con ganas de todo y más, y no tiene nada de malo siempre y cuando tengas claro que es algo casual. No confundas deseo con sentimientos, porque luego te enredas solo o sola. Disfruta, pero con cabeza”.
- Sagitario
“Puede que este 07 de abril te agarre en un momento sensible, recordando a alguien o algo que ya no está. Y sí, duele, pero no te quedes ahí. No necesitas a nadie para salir adelante, ya lo has demostrado antes. Te has levantado de peores situaciones, así que no te hagas chiquito por algo que ya no forma parte de tu presente. Tus errores del pasado pueden estar pasando factura en ciertas situaciones actuales, pero no es para que te castigues, es para que aprendas”.
- Capricornio
“Se vienen decepciones, sí, pero este 07 de abril no te van a tumbar como antes, porque ya traes el cuero más curtido y la mente más fría. Ya no eres esa persona que se desmoronaba por cualquier golpe emocional. Ahora sabes aguantar, sabes analizar y, sobre todo, sabes levantarte sin hacer tanto escándalo. Pero tampoco te hagas el invencible, porque sentir no es debilidad, es parte del proceso. La diferencia ahora es que ya no te quedas tirado, te levantas más rápido”.
- Acuario
“Aguas porque este 07 de abril viene movido en el amor, sobre todo si tienes pareja. Hay alguien rondando, coqueteando y metiéndose donde no le llaman, y lo peor es que tu pareja no lo está frenando del todo. Eso te puede sacar de onda y con justa razón, pero antes de explotar, observa bien la situación. No todo es lo que parece, pero tampoco te hagas el ciego o la ciega si ya hay señales claras. Se vienen gastos o compras que no tenías contempladas, así que mide bien en qué sueltas el dinero. No es momento de andar gastando por impulso o por antojo, porque luego te andas lamentando”.
- Piscis
“Bájale dos rayitas a tu manera de decir las cosas, porque este 7 de abril andas más filoso que cuchillo nuevo y puedes terminar lastimando a gente que sí vale la pena en tu vida. No todo se trata de soltar lo primero que se te viene a la boca, también hay que tener tantito tacto. No pierdes nada con hablar claro, pero sí puedes perder mucho si lo haces sin pensar. Aprende a medir tus palabras, porque luego te arrepientes, pero ya es tarde”.