Gente

Mhoni Vidente habló del huracán Melissa y vaticinó inesperados detalles de cómo pasará: “Hay que prevenirnos”

La pitonisa comentó acerca de esta tormenta, la cual se convirtió este 25 de octubre en huracán.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

25 de octubre de 2025, 11:33 p. m.
Mhoni Vidente lanzó nuevas predicciones de lo que sucederá en el mundo.
Mhoni Vidente se convirtió en uno de los rostros más famosos de la astrología internacional, debido a lo acertada que fue con visiones que soltó a lo largo del tiempo. La pitonisa logró captar la atención de miles, construyendo una sólida comunidad.

Recientemente, la famosa habló acerca de lo que vendría para octubre, enfocándose en el tema climático. En sus declaraciones, precisó que la naturaleza haría de las suyas, arrasando con distintas zonas por las lluvias.

No obstante, recientemente, Mhoni Vidente habló en Reporte H, de El Heraldo de México, el pasado 22 de octubre, asegurando que veía que las energías estarían fuertes, al punto de que una tormenta se convertiría en huracán.

La famosa, que comentó sobre una tragedia que golpearía la industria musical, señaló que la tormenta Melissa pasaría a huracán, llegando, posiblemente, a una categoría bastante alta.

En sus palabras señaló el recorrido que haría, especulando que podría afectar a México de una u otra forma.

“Además de que visualizo el huracán fuerte, que será Melissa, que se formó a destiempo, pero lamentablemente va a subir hasta Cancún o el Golfo de México.. lo está deteniendo la vaguada de frío. Va a pasar por Jamaica, será de categoría 4 o 5. Hay que estar prevenidos, pasará por las Islas Caimán”, explicó.

“Llegará hasta el Golfo, por lo que hay que prevenirnos. Va a seguir lloviendo, sigue la temporada y el frío catastrófico”, auguró.

Mhoni Vidente reveló cruda situación que ocurrirá.
Por el momento habrá que esperar a conocer los reportes meteorológicos de las entidades responsables y oficiales, ya que estas predicciones no tienen ningún sustento científico.

¿Cuál es el estado del huracán Melissa?

Este sábado, la tormenta que afectaba al Caribe evolucionó a huracán, y se espera que continúe ganando fuerza durante el fin de semana, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades haitianas, el fenómeno ya dejó tres personas fallecidas en Haití y ahora se desplaza rumbo a Jamaica, antes de girar hacia el norte con dirección a Cuba.

Esto es lo que se espera del Huracán Melissa, que inició como una tormenta tropical.
El NHC advirtió sobre la posibilidad de fuertes vientos y lluvias intensas que podrían generar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Jamaica, Haití y República Dominicana.

“Melissa se ha convertido en huracán con vientos sostenidos que alcanzan los 120 km/h”, informó el NHC en la red social X, y advirtió que la tormenta puede “intensificarse rápidamente” y transformarse en un “huracán mayor” el domingo.

