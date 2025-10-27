Fuertes reacciones a la profecía de Baba Vanga que vinculan con el cometa 3I Atlas y los extraterrestres

En los últimos meses, en redes sociales se ha estado hablando de una de las profecía más populares de la vidente Baba Vanga, especialmente por un posible contacto con seres del mundo extraterrestre y el misterio que ha generado el cometa interestelar 3I Atlas.

De acuerdo con los registros que hay de sus predicciones, Baba Vanga habría afirmado que el planeta Tierra tendría contacto con seres de otro mundo en el año 2025.

Baba Vanga. | Foto: Instagram: @baba_____vanga_____

Según sus interpretaciones y mensajes escritos, este suceso ocurriría “en medio de un evento deportivo de gran relevancia a nivel mundial”.

Aunque la mujer nunca especificó de qué torneo se trataba, dejó saber que millones de personas estarían atentas al acontecimiento, pues sería transmitido por los principales medios de comunicación a nivel global.

En uno de los fragmentos que se dice que escribió, se lee: “Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá, también se sugiere que los extraterrestres se harán notar en la Tierra en ese año”.

Estas palabras han generado distintas lecturas, especialmente en el momento en el que miles de personas han estado hablando del cometa 3I Atlas, el cual ha estado viajando en el sistema solar y fue detectado por la Nasa.

En redes sociales, muchos han vinculado este suceso con las palabras de Baba Vanga, pues consideran que este podría ser el objeto luminoso del que legó a hablar la vidente húngara.

“Si es un evento deportivo podría ser el mundial en México”; “Yo creo que puede ser en el Super Bowl, qué miedo”; “En noviembre es la Fórmula 1 en Las Vegas, me da miedo jajaja no sé si ir o quedarme”, escriben internautas en distintas plataformas.

Mientras tanto, otros interpretan sus palabras desde una mirada más espiritual: “No son extraterrestres, serán seres celestiales, eso dice la Biblia”, comentó otro usuario.

Otras predicciones de Baba Vanga para el 2025

Baba Vanga, quien a sus 12 años perdió la vista durante una tormenta y afirmó haber adquirido la capacidad de tener visiones proféticas, ha acertado en varias de sus predicciones, las cuales han generado controversia en internet debido a la falta de evidencia científica que respalde sus capacidades.

No obstante, dejó escritas algunas situaciones que podrían llevarse a cabo en el año 2025: