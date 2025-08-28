Nostradamus y Baba Vanga coinciden en la misma y escalofriante profecía para 2025; auguran desalentadora situación

El mundo atraviesa una serie de situaciones tensas que ponen en aprietos ciertas zonas de la Tierra. Los conflictos bélicos, los desastres naturales, las decisiones políticas y las muertes de distintas figuras, han sido foco de reacciones en espacios como redes sociales.

Aunque todo es una cadena de hechos que golpea constantemente la incertidumbre de la sociedad, hay varios que recurren a las profecías de videntes, quienes auguraron una serie de acontecimientos que marcarían la historia.

Este fue el caso de Baba Vanga y Nostradamus, reconocidos en el mundo por sus vaticinios sobre determinados hechos. Ambos, de épocas diferentes, anunciaron lo que pasaría a futuro, tal como fue el caso de atentados, muertes, desastres naturales y movimientos sociales.

Recientemente, en varios portales internacionales, comenzó a rondar una profecía que los dos habrían soltado, relacionada directamente con un escenario que marcaría huella en 2025. Estas figuras, según lo registrado en plataformas digitales, habrían hablado de lo que ocurriría en este tiempo, involucrando conflictos graves.

Baba Vanga. | Foto: Instagram: @baba_____vanga_____

De acuerdo con lo reseñado por medios como Blu Radio, la búlgara, que quedó ciega desde su infancia, habría transmitido un mensaje importante sobre una crisis que se daría en gran parte del planeta. Krasimira Stoyanova, sobrina de Baba Vanga, se encargó de documentar toda esta información, augurando que una situación sacudiría al mundo entero.

En las visiones que tuvo, la vidente señaló que Europa enfrentaría una guerra terrible, reduciendo drásticamente la población de este continente. Una vez termine la ola de acontecimientos, Rusia se enmarcaría como un líder global y saldría a flote frente a otras nacionales.

Las advertencias venían de la mano de terremotos en las costas de Estados Unidos, reactivación de volcanes y desastres naturales que llevarían a perder muchas vidas.

En esto mismo coincidió Nostradamus, el astrólogo francés del siglo XVI, quien escribió sobre lo que veía venir para este tiempo. El también médico afirmó que las guerras serían crueles y se desatarían en las fronteras de Europa. Esto llegaría a Inglaterra, donde todo se vendría abajo.

Las profesías de Nostradamus han sido un tema de discusión por siglos. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Esta figura habló de lo que sería 2025, ubicándolo como el centro de una cadena de hechos geopolíticos que impactarían a la humanidad.

De cumplirse estas predicciones, la Tierra se estremecería por los complejos enfrentamientos entre potencias, llevando a un cambio radical en la sociedad que es hoy actualmente.

Es clave destacar que Mhoni Vidente, también famosa en Latinoamérica, ha hablado sobre el posible inicio de la nueva guerra, catalogándola como algo devastador que arrancaría en Oriente Medio.