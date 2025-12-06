Suscribirse

Vidente hizo fuerte revelación sobre el Mundial 2026 y dio noticia de futbolista: “Se va a lamentar”

El joven colombiano se pronunció en sus redes sociales y generó comentarios.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

6 de diciembre de 2025, 11:58 a. m.
Vidente colombiano alertó preocupante situación que se viviría en una de las sedes del Mundial 2026.
Vidente colombiano alertó preocupante situación que viviría una de las selecciones del Mundial. | Foto: Foto 1: Instagram @urielrevelaciones_799 - Foto 2: FIFA

A través de su perfil oficial en redes sociales, el reconocido astrólogo y vidente Uriel Vásquez Gualtero compartió su más reciente revelación y dejó sorprendidos a los amantes del fútbol, pues anunció un importante cambio que se podría llevar a generar en uno de los equipos que harán parte del Mundial 2026.

El joven, residente en la ciudad de Ibagué, manifestó que el giro que se presentará será crucial para los resultados y el rendimiento de la escuadra, y que atraerá la atención de personas de diferentes lugares, generando expectativa y curiosidad.

Famoso vidente colombiano que suele acertar en predicciones de accidentes, desastres naturales y cambios políticos.
Famoso vidente colombiano que suele acertar en predicciones de accidentes, desastres naturales y cambios políticos. | Foto: Instagram @urielrevelevaciones_799

“Les comparto una revelación que viene marcada para un evento que se va a llevar a cabo en el año 2026, un evento bastante importante, un evento que va a acaparar la mirada de múltiples personas y que muchos están interesados en que se lleve a cabo”, dijo frente a su comunidad digital.

Al ahondar en el tema, dejó en claro que un importante jugador de una de las selecciones clasificadas al campeonato deportivo estaría enfrentando algunos problemas, lo que lo obligaría a ausentarse y afectaría las estrategias previamente planteadas.

Contexto: Mhoni Vidente pronosticó el final del 2025 para varios países; esto dijo sobre Colombia

“En esta ocasión me hablaban de una situación compleja que se va a llevar a cabo y tiene que ver con una de las selecciones más fuertes en el fútbol, con uno de los representantes. Me hablan de una eventualidad, una situación compleja fuerte que va a afectar la participación de uno de estos jugadores, que es de bastante importancia”, afirmó.

Por el momento no se conocen con exactitud las razones, ya que en las revelaciones que recibió de sus guías espirituales no se detalló el detonante de la inesperada decisión. Sin embargo, muchos se mantienen atentos a los pronósticos y a un posible nuevo pronunciamiento por parte de Uriel.

@uriel_revelaciones799

revelación espiritual figura de una de las selecciones hacer protagonista del mundial 2026 no estará #paranormalactivity #paranormales #paranormal #predicciones #profecias

♬ sonido original - Uriel Vasquez Gualtero

“Va a ocurrir algo que no va a permitir que llegue este jugador, este ícono, esta ficha importante para el próximo mundial (...) Se va a lamentar mucho la no participación de este personaje de este jugador protagonista y de vital importancia para una de las selecciones”.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y opinaron sobre la polémica visión.

Contexto: Vidente colombiano vaticinó importante fallecimiento y generó alerta: “Una situación armada”

“No sé por qué, pero siento que va a ser Neymar”; “Dios proteja a nuestros futbolistas colombianos”; “Esperemos que no sea ningún colombiano y mucho menos, Lucho Díaz”; “Dios, protege a la persona involucrada de todo mal”; “No puede ser” y “Agradecemos por la información, esperemos que no pase a mayores”, son algunas de las palabras que se leen.

