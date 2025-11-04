Mhoni Vidente soltó angustiante predicción que impactaría en noviembre: “Va a caer sobre todos nosotros”

Con la llegada de un nuevo mes, crecen las expectativas y la curiosidad de miles de personas por conocer lo que el destino tiene preparado. La incertidumbre sobre los acontecimientos venideros impulsa a muchos a buscar respuestas en las lecturas de videntes y astrólogos, quienes revelan sus visiones para las próximas semanas.

Entre ellos, Mhoni Vidente, una de las figuras más influyentes en el mundo esotérico, compartió su tradicional video mensual centrado en las predicciones para el undécimo mes de 2025. La astróloga adelantó que este sería un periodo de intensos movimientos energéticos, marcados por sucesos que pondrán a prueba la fortaleza y la fe de las personas.

Según explicó durante su lectura de cartas, noviembre llegaría con gran fuerza y energía transformadora, impulsando tanto el cambio personal como el colectivo. Sin embargo, la pitonisa advirtió que este mes estaría regido por la influencia de los cierres, lo que podría traer consigo desafíos, tensiones y situaciones difíciles que requerirán prudencia y equilibrio.

En el clip, Mhoni Vidente auguró que, tras situaciones complejas y angustiantes, vendrían temas de climáticos muy graves, los cuales arrasarían con partes del mundo específicas. Las temperaturas ya no serían las mismas, sufriendo bajas inexplicables.

“Noviembre es un mes fundamental, porque se celebran cosas muy importantes en todos los sentidos. Lo que se visualiza luego de sismos y huracanes, es que la ola de invierno y frío va a caer sobre todos nosotros más fuerte que nunca, especialmente en México, Estados Unidos y Canadá”, mencionó en el post.

“Temperaturas hasta 50 grados bajo cero, se adelantará el frío y habrá que tomar las precauciones”, agregó.

De igual manera, Mhoni Vidente, quien también habló sobre el impacto del 3I/Atlas en el mundo, aseguró que vendría una nueva pandemia, la cual revolucionaría las cosas y causaría daños en la humanidad. La pitonisa reiteró que esta epidemia sucedería en lugares específicos del planeta, por lo que habría que cuidarse.

“Lo que se estaba esperando una nueva pandemia. Una epidemia en varios lugares del mundo como Cuba, Haití, Jamaica, China, Japón, Taiwán, Estados Unidos, Rusia, parte de la India y llegará completamente a América Latina (…) Así que empezarnos a cuidar, es una mezcla de varios virus que van a empezar a mutar de diferentes cepas. Estas temperaturas y movimientos van a empezar a atacar al ser humano. Hay que protegernos en todas las formas”, comentó.