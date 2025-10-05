Con la llegada de octubre, Mhoni Vidente aprovechó para hacer sus lecturas de cartas y advertir sobre los sucesos que, según ella, impactarían al mundo. La astróloga participó en diversos espacios, buscando plasmar lo que veía a futuro.

En una reciente participación en Reporte H, la pitonisa habló sobre lo que ocurriría en el mundo tras la alineación planetaria y el eclipse lunar del 31 de octubre. La reconocida vidente aseguró que sería “el mes del diablo”, en el que se produciría un suceso de impacto internacional.

De acuerdo con sus palabras, Mhoni Vidente visualizó que la carta de la muerte estaría rondando a Estados Unidos, cobrando la vida de una figura muy importante. En sus declaraciones ofreció algunos detalles que dejaron preocupación en el panorama mundial.

“Hay algo oscuro. Va a ser el día de Halloween, 31 de octubre, pues es la primera vez después de 666 años que cae un viernes. Va a haber alineación de planetas y un eclipse lunar, además de Luna llena. Será el mes del diablo, va a ser el mes en cuestiones de atentados, cambios de regímenes, guerras o problemas bélicos”, afirmó.

“Sin embargo, se ve la carta de la muerte, anunciando que alguien muy importante en Estados Unidos, en el medio artístico, como un Elon Musk o un personaje muy fuerte a nivel mundial, pueda tener un atentado o acabar en un problema fuerte en el que lo desvivan”, agregó.

De igual manera, mencionó el meteorito que caería en México a mitad del mes, sin ser de una magnitud grave. “Va a ser un mes fuerte también porque caerá el meteorito 21 de octubre en México”, afirmó.

Vale recordar que Mhoni Vidente, que ha tocado los temas de Venezuela, dio un panorama de lo que podría pasar en estos últimos meses del año. Sus vaticinios se basaron en el panorama geopolítico, alarmando sobre los conflictos que se darían.

“Ha sido un año muy fuerte desde que entró Donald Trump. Quiere ayudar a Ucrania en la guerra contra Rusia. Rusia seguirá aventando drones a Polonia o Dinamarca. Irán se anda juntando con Pakistán para sacar los misiles atómicos. Traemos una revoltura de mundo… tremendo”, comentó en El Heraldo de México.