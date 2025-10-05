Mhoni Vidente hizo cruda advertencia sobre situación que golpeará al mundo; dio países que se verían afectados: “Habrá cambios”

Mhoni Vidente se convirtió en una de las astrólogas más famosas de Latinoamérica, debido al don que comparte con sus fieles seguidores. La celebridad suele lanzar sus vaticinios con respecto al mundo entero, tocando asuntos políticos, sociales y naturales.

Con el inicio de octubre de 2025, la pitonisa compartió un nuevo video en el que hablaba de las predicciones para el décimo mes, enfocándose en el panorama internacional y climático, el cual impactaría de manera fuerte.

De acuerdo con el clip de Mhoni Vidente en su canal de YouTube, este tiempo vendrá rodeado de energías complejas y tensas, enfocadas en la guerra, los golpes de estado y los enojos por distintos motivos.

En su lectura de cartas, afirmó que en este tiempo se veían detonantes de guerra de nuevo, llevando a que distintas naciones volvieran a enfrentarse por distintos intereses. Allí fue clara sobre lo que podía ocurrir, despertando reacciones en aquellos focos de zonas como Europa.

“Se van a visualizar detonantes de guerra en Pakistán, Irán, Israel, Polonia, Dinamarca, Holanda... países que estaban alejados de la guerra se van a empezar a involucrar por pérdidas de drones, por misiles que cayeron por error, o por intenciones agravadas de Rusia, India y sobre todo en países árabes contra la región europea. Se ve completamente casos importantes en cuestiones de guerra en el mes de octubre”, afirmó en el video.

De igual manera, al hablar sobre lo que regía este año, profundizó en que el diablo era el que sobresalía, detonando un aura fuerte a lo largo de distintos espacios. Lo curioso es que los cambios no iban a frenar, centrándose en giros geopolíticos y sociales en lugares como Venezuela y Latinoamérica.

“Este es el año del diablo. La carta del diablo sigue muy presente en el mes de octubre... habrá cambios en temas de geopolítica, tal y como ocurre con Venezuela o la Guerra”, apuntó en una intervención que hizo en Unicable.

Es importante señalar que la vidente, que habló sobre la muerte de un artista, habló de lo que ocurrirá a lo largo de las siguientes semanas, concentrando sus predicciones en situaciones naturales, climáticas y sociales, donde se podrían dar atentados o momentos violentos.