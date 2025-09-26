Mhoni Vidente vaticinó dolorosa noticia de un famoso; advirtió sobre dura pérdida que afectaría a Colombia: “Una situación grave”

Mhoni Vidente continúa siendo centro de atención en medios internacionales y redes sociales, gracias a las predicciones que comparte. Su estilo directo y sin reservas la ha llevado a hablar de escenarios difíciles y hasta catastróficos, lo que mantiene en alerta a sus seguidores.

La astróloga cubana, reconocida por sus aciertos en diversas visiones, ha advertido que 2025 será un año marcado por sucesos de gran magnitud capaces de alterar el rumbo de la historia. Entre ellos, mencionó fenómenos naturales como terremotos, huracanes, erupciones volcánicas y olas de calor extremo, además de la partida de personalidades influyentes en el ámbito mundial.

Recientemente, sus declaraciones causaron un fuerte impacto, pues aseguró en un video de Unicable que veía la muerte cercana de un cantante reconocido. Este anuncio sorprendió a miles de fanáticos, quienes reaccionaron con inquietud ante el nuevo vaticinio de la vidente.

De acuerdo con lo que relató, una figura de la escena internacional partiría del plano terrenal, dejando tristeza y desconcierto en su público. La pitonisa fue insistente en la nacionalidad del artista, ubicándolo entre dos países.

Mhoni Vidente, que ha estado hablando de Venezuela en sus participaciones en medios, no dudó en hablar de una visión que tenía, enfocada en la muerte de un cantante venezolano o colombiano que ya no vivía en su tierra natal.

“Yo veo que fallece un cantante venezolano. Están cambiando muchas cosas en el mundo. Pero veo la muerte de un cantante venezolano o colombiano”, compartió ante cámaras.

En sus declaraciones, la astróloga aseguró que podría ocurrir pronto por un tema de salud, ya fuera por problemas del corazón o algún virus fuerte.

“Sí, es un cantante que muere por cuestiones rápidas, del corazón o covid-19, una situación grave en los próximos días. A mucha gente va a caer por sorpresa este fallecimiento. Es muy querido, es venezolano que ya no vive en Venezuela, o un colombiano que vive en Miami... O viviendo cerca. Hay que cuidarnos de las enfermedades, el covid se desatará con nuevas cepas, por lo que habrá que protegernos. El agua trajo muchas bacterias y virus”, indicó en el mismo formato.

Para concluir, la famosa, que ha advertido sobre catástrofes que podrían ocurrir, mencionó que no veía que dicho artista tuviera una edad avanzada, ni tampoco que fuera tan joven. Entre tanto, dijo que entregaría más información de sus predicciones en unos días.