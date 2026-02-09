Mhoni Vidente entregó el horóscopo para este 9 de febrero y lanzó advertencias para los 12 signos del zodiaco

Millones de personas alrededor del mundo consultan a diario el destino de los 12 signos del zodiaco, convencidas de que los movimientos celestes ofrecen claves precisas sobre el presente y el futuro.

Horóscopo para este lunes, 9 de febrero, según Nana Calistar

Ese crecimiento sostenido convirtió a varios intérpretes del horóscopo en referentes para una audiencia fiel, que encuentra en sus mensajes respuestas tan llamativas como certeras.

Dentro de ese grupo se destaca Mhoni Vidente, una figura que logró ampliar su proyección internacional gracias a un estilo directo y a la publicación constante de pronósticos semanales personalizados para cada signo.

En esta oportunidad, la astróloga presenta sus predicciones correspondientes al 9 de febrero de 2026, una fecha que vuelve a captar la atención de quienes siguen de cerca cada uno de sus anuncios.

Horóscopo de Mhoni Vidente para febrero de 2026

Aries

“Te salió la carta del Diablo que te dice que va a ser una semana de estar tomando decisiones importantes en tu vida profesional, ya no voltees para atrás, que es tu mejor momento de estar y de encontrar el mejor empleo. Esta carta del Diablo te dice claramente que no confíes en nadie, que seas más precavido. Siempre protégete de las energías positivas, eso te ayudará a salir adelante”.

Tauro

“Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna que nos indica que es el momento de sacar adelante ese proyecto laboral que tienes en mente, que se te va a dar sin ningún problema. También te recomienda que todo lo que realices, como ponerte a dieta, tener un mejor empleo y sobre todo superarte, lo hagas para que tú te sientas orgulloso de ti mismo, no para convencer a los que te rodean”.

Géminis

“Te salió el Mago, que sin duda es la carta que te va ayudar a desenvolverte mas con personas de poder y así expandir tu fuerza profesional, así que no lo dudes en buscar trabajo con empresas internacionales y salirte de viaje cuanto puedas porque esta carta te dice que es el momento de tener mas riqueza y estabilidad en lo profesional, solo ten cuidado con las malas amistades y amores traicioneros que no quieren verte triunfar”.

Cáncer

“Te salió la carta del Sol que te dice que es el tiempo de ordenar tus asuntos personales y legales, que es el momento de tener una administración de tu vida y tener mas tiempo para ti, es decir, salirte a caminar, tomar el sol y sobre todo volver a sonreírle a la vida que esta carta te da la fuerza para ser el mejor en todo lo que vayas a realizar. Esta carta también te recomienda que saques un crédito y compres una casa que eso te ayudara a tener un patrimonio para tu futuro”.

Leo

“Te salió la carta del Mundo que significa que es el gran momento en tu vida de empezar a edificar un futuro en cuestión profesional, así que no lo dudes en poner un negocio propio y verás como te va ir de lo mejor. Esta carta también te recomienda no pelear con familiares y evitar cualquier confrontación con tu pareja sentimental, es decir, no exagerar y no querer controlar a todos los que te rodean”.

Virgo

“Te salió el Juicio te dice que no te sientas frustrado porque no has podido lograr tus metas en lo profesional esta carta te recomienda reinventarte y empezar una nueva etapa de tu vida es decir ver todo lo positivo de tu vida y buscar nuevos rumbos de trabajo”.

Libra

“Te salió el Loco, que dice que sin duda esta semana va ser mágica. Todo lo que realices te va salir de lo mejor, así que no lo dudes, solo pon buen actitud y trata de entender que este año va ser uno de tus mejores años”.

Escorpio

“Te salió la carta del As de Oros que te dice que es el tiempo de brillar sin limites y volver a tener ese seguridad de ser el mejor en lo que realizas. Esta carta te recomienda que te liberes de ataduras del pasado que no te dejan avanzar y aprender de los errores de la vida”.

Sagitario

“Te salió la carta el Ermitaño que te dice que es el tiempo de mejorar tu entorno personal, es decir, hacer una depuración de tus amistades y quedarte solo con las personas que te hacen crecer en todos los sentidos. Que necesitas autocontrol de tu mal carácter, por que tu signo cuando se enoja aleja a las personas que mas te quieren”.

Capricornio

“Te salió la carta del As de Copas que te dice que se vienen nuevos comienzos en muchos aspectos, sobre todo en el amoroso y el del dinero. Es un buen momento para iniciar una relación, o para dar ese paso que ha generado dudas por mucho tiempo”.

Acuario

“Te salió la carta del As de Copas que te dice que es el momento de que arregles todos los asuntos que tenias pendientes en cuestión legal. Son tiempos de cerrar ciclos de tu vida, que esta carta te recomienda tener un patrimonio, así que no lo dudes a comprar una casa o departamento. Estarás de lo mas feliz por tu cumpleaños y tendrás regalos que no esperabas”.

Piscis

“Te salió la carta del Emperador que sin duda en este tiempo te hará crecer en todo lo que tu deseas. Tu signo va estar bendecido en este día 11 de febrero y te dará la señal de ser feliz. Se te recomienda invocar al arcángel Miguel y prender una vela para que te proteja de todo lo negativo que te pueda rodear”.