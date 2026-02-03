La astrología continúa consolidándose como una tendencia global, impulsada por millones de personas que confían en la supuesta influencia de los cuerpos celestes sobre los 12 signos del zodiaco.

Horóscopo para este martes 3 de febrero, según Nana Calistar

Este boom ha llevado a que varios intérpretes de los astros se conviertan en voces de referencia para una audiencia que considera sus predicciones sorprendentemente certeras.

Entre ellos sobresale Mhoni Vidente, cuya proyección internacional se ha fortalecido gracias a su estilo frontal y a la difusión constante de pronósticos semanales dedicados a cada signo. En esta ocasión, la reconocida astróloga presenta las predicciones del horóscopo correspondientes a febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para febrero de 2026

Aries

“En este mes de febrero la carta del Mago te va a guiar y te dice que nunca dudes de tu fuerza para hacer negocios, que estás en el momento ideal de ser alguien en la vida, así que este mes se te darán nuevas oportunidades de crecimiento profesional; tu mejor día es el viernes. Tus números mágicos del mes son 01, 33 y 45. Tu color de la suerte es rojo y amarillo”.

Tauro

“En la carta del tarot, el Sol en el mes de febrero te recomienda que es el momento de verte y sentirte de lo mejor, así que deberás dejar todo lo que te hace daño, incluyendo a personas que te rodean. Así la carta del Sol es limpieza energética de tu alrededor y de volverte a enamorar de ti mismo, así que va a ser un mes de viajes y cambios positivos. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 05, 10 y 28. Tu color es el blanco y azul”.

Géminis

“En el mes de febrero te salió la carta de la Torre que te dice que es el mes de reinventarse, de crecer sin detenerse, de ya terminar todos los asuntos pendientes que venías teniendo. Recuerda que este mes para tu signo es de transformación de vida y dejar todo lo negativo atrás; es volver a estudiar y tomar un curso en el extranjero, no tener miedo a los cambios de trabajo y buscar nuevos horizontes de progreso. Tu mejor día es el martes. Tus números mágicos son 16, 17 y 29. Tu color es el naranja y blanco”.

Cáncer

“En el mes de febrero te salió la carta del Diablo, que te dice que no tengas miedo a los retos, que es tu momento de crecer en todos los sentidos, pero recuerda que esta carta te dice que te cuides de las traiciones y envidias. Eres el signo que más persigue estos sentimientos oscuros, así que no te confíes de nadie. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 11, 26 y 39. Tu color es el rojo y negro”.

Leo

“En el mes de febrero te salió la carta del As de Oros que te dice que no dudes por ningún momento que el triunfo estará en tus manos, así que a realizarte más en cuestión profesional, que también te dice que es el momento de poner un negocio propio y tener más ingresos. Va a ser un mes de varios viajes pospuestos. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 14, 19 y 25. Tu color es el verde y rojo”.

Virgo

“En el mes de febrero te salió la carta de la Estrella que te dice que es tu mes de oportunidades en el extranjero para tener mejores trabajos y crecer más en tu nivel de economía, así que no lo dudes, busca nuevos rumbos en otros lugares; ten cuidado con problemas de pagos, trata de ponerte al corriente. Te busca un amor del pasado para pedirte matrimonio; recibes una propuesta de negocio con tu familia. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 13, 22 y 27. Tu color es el amarillo y negro”.

Libra

“En el mes de febrero te salió la carta del Emperador, que nos indica que es el mes ideal de reacomodar tus metas y darle más fuerza a todo lo que vayas a realizar, así que no dudes que es tu tiempo de tener más riqueza; solo trata de cambiar de amistades y no confiar tanto en las personas que acabas de conocer. Te llega la invitación de ir a una boca en una playa. Ve que te vas a divertir mucho. Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 18, 30 y 40. Tu color es el azul y el blanco”.

Escorpio

“En el mes de febrero te salió la carta de la Justicia que nos dice que todo lo que tengas pendiente de arreglar, lo hagas, que el triunfo llegará a tu vida, así que prepara la papelería de migración, de ámbito laboral o algún título de propiedad o herencia que tengas pendiente. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 02, 07 y 48. Tu color es el amarillo y naranja”.

Sagitario

“La carta del Loco es la que te va a guiar en el mes de febrero y te dice que va a ser un mes de poner en claro tus metas y sentimientos. Es decir, saber hacia dónde diriges tu vida y empezar a madurar, que eso te hará crecer más en lo personal; recuerda que tu signo en este año va a ser el líder empresarial, así que no lo dudes en empezar ese negocio que tienes en mente. Tu mejor día es el miércoles, tus números de la suerte son 23, 24 y 77. Tu color es el verde y blanco”.

Capricornio

“En el mes de febrero, la carta del Mundo te dice que va a ser de cambios fuertes y positivos en tu vida. Decides irte a vivir a otro país para comenzar de nuevo o pensar en buscar nuevas rutas de crecimiento en lo profesional, pero esta carta te recomienda que no dejes de estudiar y tener más conocimientos con personas del mundo, que eso te hará grande como persona. Nunca dejes inconcluso nada en tu vida. Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 08, 15 y 21. Tu color es el rojo y azul”.

Acuario

“El mes de febrero, que es tu mejor mes porque cumples años y puedes reinventarte en todas las formas. Te salió la carta del Ermitaño, que nos dice que siempre tendrás una luz que te ayude a solucionar todo lo que estés pasando. Recuerda que tu signo es el líder en todo en este año, así que aprovecha para crecer más en lo profesional y tener más riqueza. Tu mejor regalo es una buena cartera, perfume o un buen reloj, que eso los llenará de felicidad, y prepárate, que te vas de viaje en estos días. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 04, 31 y 35. Tu color es el azul y el amarillo”.

Piscis

“En el mes de febrero te salió la carta del Carruaje que nos dice que vas a tener dos golpes de suerte en cuestión laboral, así que no dudes en buscar nuevos caminos de progreso en tu vida y seguir con tus estudios de maestría e idiomas, que eso te hará grande como persona. Esta carta te indica que es tu mes de buena suerte en juegos de azar con los números 096, 12 y 27. Tu color es el azul y rojo”.