Este es el horóscopo de hoy, miércoles 25 de marzo, según Nana Calistar

Para muchos, consultar el horóscopo ya se volvió un hábito diario, casi al mismo nivel que tomarse el primer café de la mañana.
Hay quienes no arrancan el día sin echarle un ojo a lo que dicen los astros, mientras que otros prefieren revisarlo con más calma, ya sea una vez a la semana o incluso al mes, siempre buscando alguna señal que les ayude a entender lo que viene o a decidir mejor.
En ese boom por la astrología, en México hay una figura que destaca por salirse de lo común: Nana Calistar. Su forma de comunicarse no es la clásica ni la más suave.
Al contrario, se caracteriza por ser directa, sin filtros y con un estilo muy frontal, algo que le ha permitido ganarse una comunidad bastante fiel que sigue cada una de sus predicciones.
Este miércoles 25 de marzo de 2026 volvió a dar de qué hablar, luego de publicar en sus redes sociales un nuevo mensaje enfocado en todos los signos del zodiaco, que rápidamente captó la atención de sus seguidores.
Horóscopo de este miércoles 25 de marzo de 2026
- Aries
“Aries, arrancas este día con la lengua bien filosa y el carácter en modo ‘no me busquees porque me encuentras2, y la neta es que traes ganas de soltar todo lo que te has guardado. No es que esté mal defenderte, pero tampoco se trata de ir aventando verdades como si fueran piedras sin medir a quién le pegan. Tú sabes perfectamente cuándo hablar y cuándo quedarte callado, pero últimamente te gana el impulso y luego andas recogiendo lo que rompiste. Este 25 de marzo te pone en una posición donde tendrás que decidir si quieres paz o quieres guerra, porque ambas no se pueden”.
- Tauro
“Tauro, ya te hace falta una sacudida de esas que te acomodan hasta el alma, porque te has quedado muy cómodo en lo mismo y eso ya no te está funcionando. Un cambio de look no es solo por vanidad, es una forma de renovar tu energía, de recordarte que puedes empezar de nuevo las veces que quieras. A veces necesitas verte diferente para empezar a sentirte diferente, y eso te va a ayudar más de lo que imaginas”.
- Géminis
“Géminis, deja de hacerte el fuerte porque cuando aparece alguien del pasado te mueve todo, aunque quieras disimularlo. Esa persona regresa, sí, pero no trae nada nuevo ni bueno. No viene con intenciones de quedarse ni de construir algo contigo, viene por lo mismo de siempre: saciar su necesidad, pasar el rato y luego desaparecer como ya lo hizo antes. Aquí no te hagas el ingenuo, tú sabes perfectamente cómo termina esa historia, así que no te metas donde ya saliste lastimado”.
- Cáncer
“Cáncer, traes una racha de suerte que no puedes dejar pasar, pero tampoco te confíes como si todo fuera a resolverse solo. Sí hay posibilidades en juegos de azar o golpes de suerte, pero la verdadera ganancia vendrá de lo que tú hagas con las oportunidades. Este 25 de marzo te pone frente a decisiones importantes, y dependerá de tu actitud que todo fluya a tu favor o se estanque como ya te ha pasado antes”.
- Leo
“Mira Leo, ya estuvo suave de hacerte menso con tu cuerpo y tu ánimo, porque sabes perfectamente que cuando te propones algo lo logras, pero últimamente te has hecho ojo de hormiga y te estás dejando caer en un flojera que ni tú te la crees. El ejercicio y una buena dieta no son solo por vanidad, son para que vuelvas a sentirte dueño o duela de tu vida, porque ese cuerpazo y esa seguridad que tenías no se fueron, nomás están dormidos por tanta desidia. Y sí, hay días en que no te reconoces ni en el espejo, pero eso no es motivo para rendirte, es señal de que ya toca ponerse las pilas”.
- Virgo
“Mira Virgo, deja te digo algo bien claro: el amor sí pinta bonito para ti, pero si sigues con esa desconfianza que cargas como costal viejo, no vas a llegar ni a la esquina. No puedes estar esperando que alguien te demuestre todo mientras tú te mantienes con la guardia arriba como si todo mundo viniera a hacerte daño. Entiende que no todos son iguales, pero si tú sigues viendo traiciones donde no las hay, solito o solita te vas a sabotear cualquier oportunidad de algo estable. Aquí el problema no es el amor, es la forma en que tú lo estás recibiendo”.
- Libra
“A ver Libra, aquí no hay vuelta de hoja: si quieres que tu relación funcione, tienes que empezar por ser honesto o honesta, aunque te cueste trabajo. Las mentiras ‘piadosas’ no sirven de nada, al contrario, son como una piedrita en el zapato que al principio no molesta mucho, pero con el tiempo te termina lastimando bien feo. Y luego andas preguntándote por qué todo se enfría o por qué ya no hay la misma conexión. Pues ahí está la respuesta: falta de claridad y de valor para decir las cosas como son”.
- Escorpio
“Escorpio, hay verdades que aunque no te gusten, tienes que aceptar, y una de ellas es que regresar con alguien del pasado es volver a lo mismo que ya te hizo daño. No importa cuánto te endulcen el oído, o cuántas personas te hagan, la esencia de las personas no cambia de la noche a la mañana. Así que antes de dar ese paso, pregúntate si de verdad quieres repetir la historia o si ya aprendiste la lección”.
- Sagitario
“Sagitario, bájale dos rayitas a tu manera de hablar porque sin querer puedes soltar algo que no debes y terminar afectando a alguien que sí te importa. No todo se dice como viene, hay momentos donde es mejor pesar antes de abrir la boca, porque luego andas queriendo arreglar lo que ya se salió de control”.
- Capricornio
“Capricornio, ya deja de hacerte bolas con el pasado porque lo único que estás logrando es atrasarte tú solo. Esa persona que tanto te mueve todavía ya no tiene nada que hacer en tu presente, y aunque te duela aceptarlo, tienes que soltar. No puedes seguir viviendo de recuerdos ni de lo que ‘pudo haber sido’, porque la vida sigue avanzando y tú te estás quedando estancado por necedad. Este 25 de marzo no es para que pongas punto final y te enfoques en lo que sí puedes construir ahora”.
- Acuario
“Acuario, ya no puedes seguir haciéndote el que no pasa nada cuando sabes perfectamente qué cosas te están frenando. Traes mañas, actitudes y pensamientos que no te dejan avanzar, y mientras no los trabajes, puedes tener mil oportunidades enfrente y no vas a aprovechar ninguna. Este 25 de marzo te pide que te pongas serio contigo mismo, que dejas de evadir lo que sabes que necesitas cambiar”.
- Piscis
“Piscis, ya es momento de que te tomes en serio es de tu paz mental, porque no puedes seguir cargando con gente que te roba la energía y luego te preguntas por qué andas todo bajoneado. Si de verdad quieres dejar atrás esas rachas de tristeza que te pegan fuerte, empieza por limpiar tu entorno. No es normal vivir con tensión todo el tiempo, y mucho menos permitir que cualquiera venga a desacomodarte el corazón. Este 25 de marzo te cae como un balde de agua fría para que entiendas que tu tranquilidad no se negocia”.