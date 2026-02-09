Horóscopo para este lunes, 9 de febrero, según Nana Calistar

Desde las redes sociales, donde hoy la astrología se mueve con rapidez, Nana Calistar logró destacarse sin pedir permiso. En un escenario lleno de horóscopos virales, predicciones diseñadas para sumar likes y mensajes pensados para las audiencias más jóvenes, la astróloga mexicana encontró la manera de diferenciarse.

Horóscopo para este viernes 6 de febrero, según Nana Calistar

Lejos de los tonos comunes, construyó un personaje afilado, directo y atravesado.

El crecimiento de la astrología en el ecosistema digital abrió paso a nuevos referentes que buscan sobresalir más allá de los signos del zodíaco.

En ese contexto, el estilo frontal y las frases ‘filosas’ de Calistar funcionan como su mejor carta de presentación, una identidad propia fácilmente reconocible entre la multitud de voces que circulan en internet.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

A continuación, las predicciones de Nana Calistar para este lunes, 9 de febrero de 2026.

Horóscopo de este lunes 9 de febrero

Aries

“Aries, este 09 de febrero de 2026 viene con muchas oportunidades que te van a mover el tapete, tanto en el amor como en los negocios. Traes una energía bien fuerte, como de quien ya está listo para comerse el mundo, pero acuérdate, mijo, mija, que no todo se gana a lo bruto, también hay que saber cuando respirar y cuando actuar con cabeza fría. Se te van a abrir puertas importantes, pero también vas a recibir críticas de alguien que te importa, y aquí va el consejo de señora: que te resbale, porque nadie que este feliz consigo mismo, anda señalando al otro”.

Tauro

“Tauro, este 09 de febrero de 2026 viene con movimientos que te van a sacar de tu zona de confort, y aunque al principio te incomode, te va a servir como cuando una señora te dice: “mijo, aunque te duela, era necesario”. Una amistad se va a alejar, y tú vas a sentir raro, pero no lo tomes como tragedia. A veces la vida quita personas para hacer espacio a otras mejores. No ruegues, no persigas, el que se quiere quedar, se queda solito".

Géminis

“Géminis, este 09 de febrero de 2026 la vida te está pidiendo paciencia, porque no puedes esperar que todo cambie de la noche a la mañana cuando llevas rato estancado como coche sin gasolina. Los procesos toman tiempo, y tú a veces quieres resultados rápidos, pero primero hay que mover el alma, la mente y las ganas. Empieza por cambiar tu manera de actuar con quienes no te valoran. ya no mendigues atención ni cariño, porque el que te quiere, te busca, y el que no, nomás te trae de su juguete”.

Cáncer

“Cáncer, este 09 de febrero de 2026 viene con cambios importantes en el amor y en tu manera de ver la vida. Vas a sentir atracción por alguien que vive lejos, como que el destino te anda poniendo pruebas a distancia, y tú ya sabes que cuando te clavas, te clavas con todo. Pero aquí va el consejo de señora: no te aceleres, porque no todo lo que emociona conviene, y no todo lo que brilla es para quedarse”.

Leo

“Leo, ya es momento de que te pongas serio con tu vida, porque no puedes seguir cargando ciclos que ya huelen a guardado y no te dejan avanzar. Este 09 de febrero de 2026 la vida te va a poner enfrente una lección bien clara: lo que no suma, estorba, y lo que estorba, se barre. No te me agüites si algo no salió cómo querías, porque a veces Diosito te cierra puertas para que no entres donde te iban a hacer pedazos”.

Virgo

“Virgo, este 09 de febrero de 2026 la vida te quiere enseñar algo que las señoras de antes decían mucho: “no todo lo que brilla es oro, pero tampoco todo lo que pesa es culpa tuya”. Vas a andar con emociones revueltas, como licuadora sin tapa, pero tranquila, tranquilo, que todo se acomoda cuando dejas de querer controlarlo todo. La vida está llena de subidas y bajadas, y el secreto no es evitar caídas, sino aprender a levantarte con más estilo, como quien se sacude el polvo y sigue caminando".

Libra

“Libra, este 09 de febrero de 2026 vas a traer el corazón medio apachurrado por cosas del pasado que todavía te hacen ruido, como canción dolida en la madrugada. Vas a sentir que algunos sueños se ven borrosos, que tus proyectos no avanzan como quisieras, pero aquí va el consejo de señora sabia: las cosas no llegan solitas, mijo, mija, hay que levantarse aunque sea con flojera y pelear por lo que uno quiere. Nadie va a venir a tocarte la puerta con todo resuelto, así que ponte las pilas y no permitas que tus miedos te frenen”.

Escorpio

“Escorpión, este 09 de febrero de 2026 viene cargado de oportunidades, pero también de verdades que van a salir como chile en la boca: arden, pero despiertan. Se te presentan movimientos importantes en negocios o en cuestiones económicas, así que no te me duermas, porque cuando la vida te da chance, hay que agarrarlo con ganas. Eso sí, no te aceleres, planea bien, porque tú eres bueno para construir, pero a veces por impulsivo terminas tirando lo que ya habías levantado”.

Sagitario

“Sagitario, este 09 de febrero de 2026 la vida te trae movimientos fuertes. Vas a sentir ganas de cambiar, de moverte, de hacer algo diferente, porque últimamente has estado medio aburrido de la rutina, como taco sin salsa. Y mira, tú naciste para explorar, no para quedarte encerrado en lo mismo”.

Capricornio

“Capricornio, este 09 de febrero de 2026 la vida te pide que abras bien los ojos, porque las traiciones podrían estar a la orden del día. No es para que te vuelvas desconfiado de todo mundo, pero sí para que aprendas a distinguir quién está contigo por amor y quién nomás por interés. Hay gente que te aplaude cuando te conviene, pero cuando te ven avanzar les arde, así que no cuentes tus planes a cualquiera y protege tu energía como señora que cuida su receta secreta”.

Acuario

“Acuario, este 09 de febrero de 2026 la vida te está diciendo que ya no descuides ese cuerpazo criminal, porque una cosa es quererse como uno es, y otra muy distinta es abandonarse. Bájale a la tragazón, mijo, mija, porque luego te quejas y no haces nada. El físico no lo es todo, sí, pero también es tu carta de presentación, y si quieres acceder a algo bueno y decente, tienes que poner de tu parte. Como esté el sapo, así será la pedrada, y tú lo sabes”.

Piscis

“Piscis, este 09 de febrero de 2026 la vida te está gritando que ya te pongas las pilas, porque no puedes seguir viviendo abrazado al pasado como si fuera cobija vieja. Te atontas mucho con recuerdos, con historias que ya no existen y con gente que ya se fue, y mientras tú sigues conviviendo con el miércoles, la vida sigue avanzando. Ya no es momento de flagelarte ni de hacerte daño con pensamientos que solo te hunden. La vida está llena de oportunidades, pero tienes que aprender a tomarlas, no a mirarlas pasar”.