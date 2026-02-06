Horóscopo para este viernes 6 de febrero, según Nana Calistar

Con un tono irónico, sin vueltas y mucho humor ácido, Nana Calistar se ha convertido en una de las figuras populares hacen dentro del universo astrológico digital.

Horóscopo de los 12 signos de este jueves 5 de febrero, según Nana Calistar

La astróloga mexicana construyó una identidad propia que la distingue del resto y le permitió ganarse un público fiel que la sigue día a día.

Su estilo frontal, cargado de ironía y frases filosas, terminó siendo su mejor carta de presentación y una marca personal fácilmente reconocible entre tantas voces que circulan en internet.

En los últimos años, la astrología encontró en las redes sociales su nuevo hogar: horóscopos que se comparten a toda velocidad, predicciones que explotan en likes y comentarios, y contenidos que llaman especialmente la atención de las generaciones más jóvenes.

Ese auge también abrió la puerta a una camada renovada de astrólogos y videntes que, más allá de los signos, apuestan a un lenguaje propio para destacarse.

A continuación, las predicciones de Nana Calistar para este viernes 6 de febrero de 2026.

Horóscopo de este viernes 6 de febrero

Aries

“Aries, no arruines lo que tienes por ir tras algo que no sirve o no te deja nada de provecho. A veces te gana la emoción, la curiosidad o las ganas de sentir algo nuevo, pero no todo lo que brilla es oro, mijo, y luego terminas perdiendo por andar buscando lo que ni te convenía. Si tienes una relación, ten cuidado con amistades de tu pareja, porque podría surgir un enfrentamiento entre ustedes”.

Tauro

“Tauro, es momento de que creas más en ti y en tu capacidad de lograr tus objetivos. Quizás no has conseguido lo que esperabas, pero viene una racha totalmente distinta en la cual las cosas podrían cambiar de la noche a la mañana para tu bienestar. No pierdas la fe, porque cuando el universo decide abrirte caminos, lo hace en grande”.

Géminis

“Géminis, ya es momento de hacer corte de personal en tu existencia y mandar bien lejos a toda esa gente que solo estorba, chupa energía y nomás anda de metiche. No puedes seguir cargando amistades falsas como si fueran familia, porque al final quien termina drenado eres tú. Se visualiza un amor de una noche que podría meterte en problemas”.

Cáncer

“Cáncer, aguas con tu manera de actuar con tu familia, porque podría darse una pelea sin sentido. A veces te tomas todo muy personal, te llenas de emociones y explotas cuando ya no puedes más. Aprende a respirar antes de contestar, porque una palabra dicha con coraje puede dejar cicatriz. Basta de seguir aguantando gente tonta”.

Leo

“Leo, este viernes 06 de febrero y te lo digo como señora que ya vivió, ya lloró y ya prendió: el alcohol no es agüita bendita, así que si últimamente andas muy de copita en copita, bájale tantito porque luego terminas diciendo ‘te amo’ a quien ni te cae bien, o peor, aflojando cariño donde no se debe”.

Virgo

“Virgo, este viernes 06 de febrero del 2026 te lo digo como señora que ya aprendió que el amor llega cuando menos se busca: un amor a distancia podría moverte mucho los sentimientos tengas o no una relación. Hay alguien que te piensa, que te extraña y que aunque esté lejos, te trae en la cabeza como canción pegajosa. No lo ignores, porque el destino anda trabajando en silencio”.

Libra

“Libra, este viernes 06 de febrero te lo digo como señora de antes que ya vio muchas novelas en la vida: abre bien los ojos porque una amistad anda sintiendo cosas por ti. Sí, así como lo oyes, alguien que siempre ha estado cerquita, de esos que te escuchan y te aguantan, podría estar enamorándose en silencio”.

Escorpio

“Escorpio, este viernes te lo digo como señora que ya aprendió a la mala: el amor es confuso y la costumbre suele aparecer cuando pasa la emoción del principio. Al inicio todo es fuego, besos y promesas, pero después de un tiempo se empieza a ver quién de verdad se queda y quién nomás andaba de paseo. No temas a lo que la vida te está poniendo enfrente”.

Sagitario

“Sagitario, este viernes nobleza, bondad, sencillez y humildad son de las cosas que más te definen. Tú eres un ser de luz, de esos que dan sin esperar, que ayudan aunque estén cansados, que siempre buscan ver los bueno. Pero también te voy a decir algo con cariño: la vida ha sido buena contigo y a veces no lo agradecer como deberías”.

Capricornio

“Capricornio, este viernes viene un evento o situación donde podrías reencontrarte con alguien de antes. No temas, no te escondas ni te hagas chiquito. Míralo de frente, con la cabeza en alto, porque tú ya no eres el mismo de antes, ahora eres más fuerte, más sabio y más difícil de engañar. En el amor hay tensión, como cuando se siente el aire pesado antes de la tormenta”.

Acuario

“Acuario, te lo digo como señora que ya aprendió que la vida no regala nada: tu fuerza de voluntad hace milagros. Tú no estás donde estás por suerte, estás porque le has trabajado, porque te has caído y te has levantado, porque cuando todos dudaban, tú seguías. Así que no te minimices ni te hagas menos, que lo que has logrado tiene mérito”.

Piscis

“Piscis, este viernes no permitas que la gente te vea derrotado o derrotada, porque luego se aprovechan y hacen de tu vida un papalote, te traen pa’rriba y pa’bajo como si no tuvieras voluntad. Tú eres más fuerte de lo que crees, aunque a veces te hagas chiquito por dentro. Se vienen cambios en tu estado de ánimo, pero no te asustes, porque esos cambios no son para hundirte, son para que madures”.