Horóscopo de los 12 signos de este jueves 5 de febrero, según Nana Calistar

Estos son los vaticinios completos de la astróloga mexicana para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

5 de febrero de 2026, 12:15 p. m.
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Las redes sociales se convirtieron en un espacio importante para la astrología. Horóscopos, predicciones y lecturas zodiacales circulan sin parar y conectan, sobre todo, con audiencias jóvenes.

La relevancia que ha tomado la astrología ha permitido la aparición de nuevos astrólogos y videntes que, gracias a estilos bien marcados y a una fuerte presencia online, lograron armar comunidades fieles de seguidores.

Una de las figuras que sobresale en este escenario es la mexicana Nana Calistar. Con un tono directo, sarcástico y sin rodeos, supo diferenciarse del resto y transformar su forma de comunicar en un sello propio dentro del mundo astrológico en internet.

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.
Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Estas son las predicciones de Nana Calistar para el jueves 5 de febrero de 2026.

Horóscopo de este jueves 5 de febrero

  • Aries

“Aries, mi vida intensa, este 5 de febrero de 2026 la vida te está poniendo en una etapa donde la comunicación en tu relación va a mejorar muchísimo, pero ojo, porque tus inseguridades pueden ser como piedritas en el zapato: pequeñas, pero bien molestas. Si no lo controlas, podrías armar una discusión fuerte con tu pareja por cosas que ni al caso”.

  • Tauro

“Tauro, este 5 de febrero de 2026 la vida te está diciendo clarito: ‘Ya no andes aflojando tan rápido ni entregando el corazón como si fuera muestra gratis’. Cuida mucho la parte de la caricia, porque tú eres intenso cuando te gusta alguien, pero no siempre es buena idea correr antes de caminar”.

Horóscopo de Tauro para hoy, según Nana Calistar
Horóscopo de Tauro para hoy, según Nana Calistar Foto: Nana Calistar blog
  • Géminis

“Géminis, este 5 de febrero de 2026 vas a andar con el corazón medio confundido, porque podría surgir la duda sobre tus sentimientos. Y sí, no te hagas, podrías estar sintiendo algo por dos personas al mismo tiempo. Una te mueve la emoción, la otra te mueve la costumbre, y tú ahí andas como niño en dulcería sin saber qué escoger”.

  • Cáncer

“Cáncer, este 5 de febrero de 2026 no es momento de andar dando segundas oportunidades en el amor como si fueras beneficencia. Mira, si a la primera no supieron valorarte, a la segunda solo te expones a que te vuelvan a fallar. Tú tienes un corazón enorme, pero no es para que lo andes prestando a quien no sabe cuidarlo. Aprende a ser inteligente, porque amar no es aguantar”.

Horóscopo de Cáncer para hoy, según Nana Calistar
Horóscopo de Cáncer para hoy, según Nana Calistar Foto: Nana Calistar blog
  • Leo

“Leo, este 5 de febrero de 2026 es momento de que abras bien los ojos y también el corazón, porque la vida te anda poniendo señales como señora insistente: ‘Mira, mijo, por ahí es’. Es tiempo de visualizar lo que quieres, pero no más imaginarlo como película romántica, sino actuar, porque el universo ayuda… pero no hace el mandado por ti”.

  • Virgo

“Virgo, este 5 de febrero de 2026 te toca ponerte más listo que nunca, porque las energías andan como comadres curiosas: se escucha, se siente y se sabe. Una amistad podría estar hablando a tus espaldas, y aunque tú no eres de escándalos, sí eres de los que se quedan pensando hasta que les duele la cabeza”.

Horóscopo de Virgo para hoy, según Nana Calistar
Horóscopo de Virgo para hoy, según Nana Calistar Foto: Nana Calistar
  • Libra

“Libra, este 5 de febrero de 2026 la vida te está diciendo clarito: ‘Ya no te me andes complicando por tonterías’. No permitas que situaciones pesadas o problemas chiquitos te arruinen el día, porque tú eres de los que se estresan por todo, hasta por lo que ni ha pasado. Aprende a ver la vida con otros ojos, más positiva, más ligera, porque si no, vas a terminar cargando costales que ni son tuyos”.

  • Escorpio

“Escorpio, este 5 de febrero de 2026 la vida te va a poner pruebas grandes, de esas que no son castigo, son lecciones. Tú eres fuerte, pero también eres de los que se guardan todo hasta explotar. Y justo ahora el universo te está diciendo: ‘Reacciona, decide, muévete’. Amores del pasado podrían regresar, como esos mensajes que aparecen cuando ya estabas sanando”.

Horóscopo de Escorpio para hoy, según Nana Calistar
Horóscopo de Escorpio para hoy, según Nana Calistar Foto: Nana Calistar blog
  • Sagitario

“Sagitario, mi vida aventurera, este 5 de febrero de 2026 la vida te está preparando una recompensa de esas que llegan después de tanta batalla. Sufriste mucho en el pasado, y aunque a veces te hagas el fuerte o el payaso para no mostrarlo, por dentro cargaste cosas pesadas. Pero ahora el universo te va a compensar con la persona adecuada, alguien que te enseñará a amar bonito”.

  • Capricornio

“Capricornio, este 5 de febrero de 2026 la vida te está dando una sacudida bonita, de esas que duelen pero acomodan. El día que sueltes eso que tanto te daña, eso que cargas como costal viejo, vas a descubrir lo que realmente es ser feliz. Ya basta de estarte aferrando a lo que no funciona, a personas que solo te quitan paz o a pensamientos que no te dejan avanzar”.

Horóscopo de Capricornio para hoy, según Nana Calistar
Horóscopo de Capricornio para hoy, según Nana Calistar Foto: Nana Calistar blog
  • Acuario

“Acuario, mi cielo rebelde, este 5 de febrero de 2026 la vida te va a poner una lección que viene disfrazada de amor del pasado. Esa persona regresa, no para quedarse, sino para enseñarte algo que no habías entendido. Vas a madurar muchísimo, aunque te duele tantito aceptar que no todo fue como tú querías”.

  • Piscis

“Piscis, este 5 de febrero de 2026 la vida te está pidiendo que cambies tantito la actitud, porque no todo es drama, ni todo es señal de tragedia. Aprende a aceptar críticas, pero solo las que te hagan crecer, no las que vienen de gente amargada que nomás habla por hablar. Tú eres sensible, sí, pero también eres fuerte, aunque a veces se te olvida”.

Horóscopo de Piscis para hoy, según Nana Calistar
Horóscopo de Piscis para hoy, según Nana Calistar Foto: Nana Calistar blog

