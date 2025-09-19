Mhoni Vidente vaticinó tragedia que ocurriría en Latinoamérica; alertó sobre angustiante situación: “Viene algo muy feo”

Mhoni Vidente sigue ubicada como una de las astrólogas y pitonisas más famosas de Latinoamérica, debido a los aciertos que tuvo con predicciones que lanzó. La celebridad atinó con sucesos en el mundo, despertando curiosidad en algunas personas que la comenzaron a seguir en plataformas digitales.

Recientemente, en charla con El Heraldo de México, la pitonisa dejó a más de uno angustiado, ya que aseguró que con un evento astronómico, el mundo sería testigo de una tragedia muy fea. La experta aseguró que tenía visiones sobre algo que ocurriría, causando muchos daños.

De acuerdo con lo que mencionó Mhoni Vidente, el eclipse solar del 21 de septiembre era sinónimo de una catástrofe, la cual tendría implicaciones graves. Aunque ella oraba para que nada sucediera, prefería alertar por lo que venga a futuro.

Mhoni Vidente auguró días complejos en septiembre. | Foto: YouTube Unicable

En el clip, la famosa apuntó que México sería el centro de esto, aunque Latinoamérica también estaría golpeada por dicha tragedia que visualizaba.

“Al momento en que la Luna esconde completamente al Sol es que vienen tragedias. Viene algo fuerte para México y para América Latina, pero más en México”, comentó.

“Septiembre es un mes cabalístico, de terminación, pero de principio. Se visualiza una catástrofe peor... viene algo muy feo, hay que rezar. Últimamente, desde que empezó septiembre, veo muchos demonios que se me atraviesan. Es el año del diablo”, agregó.

Mhoni Vidente, que ha hablado en ocasiones sobre Venezuela, auguró que septiembre sería un mes clave para cambios en todos los sentidos, por lo que era reconocido como un tiempo de cierres e inicios.

“Por eso tantas tragedias y detonantes de guerra. El día 21 de septiembre, que empieza el otoño, será el comienzo de una revolución en la mente del ser humano. Cambio de regímenes, manifestaciones, cambios de geopolíticas... viene la muerte de alguien muy importante, de un político”, indicó ante cámaras.

De igual forma, la celebridad se refirió a lo dicho días atrás, alertando sobre un sismo de gran magnitud que azotaría a México durante el fin de semana, esperando que no llegue a causar problemas fuertes.