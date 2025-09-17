Suscribirse

Gente

Mhoni Vidente advirtió a país latino sobre suceso que impactará en septiembre; auguró hechos duros: “Se va a adelantar”

La pitonisa no se quedó callada y comentó sobre cambios en una zona de Latinoamérica.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

17 de septiembre de 2025, 1:55 p. m.
Mhoni Vidente habló sobre lo que veía venir.
Mhoni Vidente habló sobre lo que veía venir. | Foto: YouTube El Heraldo de México

Con la llegada de septiembre se activa la influencia de Virgo, una etapa que, desde la perspectiva astrológica, se presenta como un periodo cargado de movimientos intensos y giros inesperados para los signos del zodiaco. Esta temporada suele estar asociada a transformaciones profundas y a sucesos que sacuden tanto en el plano personal como colectivo.

En una reciente transmisión en el canal de YouTube de El Heraldo de México, la astróloga Mhoni Vidente advirtió que este ciclo no estará exento de situaciones difíciles. Según explicó, podrían darse episodios fuertes y acontecimientos de gran repercusión nacional.

La reconocida vidente subrayó que Virgo mantiene una conexión especial con las fuerzas de la naturaleza, lo cual podría abrir la puerta a fenómenos climáticos extremos, desastres y pérdidas humanas. Bajo esta influencia, señaló que esta temporada sería un azote para varios habitantes de zonas específicas de México.

Contexto: Angustiante predicción de Mhoni Vidente sobre fuerte hecho que transformará al mundo: “Un cambio total”

De acuerdo con lo que dijo en el clip, aunque se han dado sismos suaves, la atención hay que ponerla en los cambios de clima, pues las lluvias y el agua golpearán duro.

“Ha habido temblores leves, no ha sonado la alarma porque no llega a los 6.0. El agua no nos da tregua, inundado Monterrey, inundado Sonora, Michoacán… una cosa de agua increíble, y eso que no han llegado los huracanes. No empieza, sino hasta después del 14”, explicó ante cámaras.

¿Temblará pronto? Mhoni Vidente predice fuertes lluvias y sismos entre el 19 y 21 de septiembre

A esto, Mhoni Vidente, que habló sobre lo que ocurría en Venezuela, reafirmó que se activarían virus respiratorios, por lo que era imprescindible cuidarse, consumir vitaminas y evitar descuidos.

El frío que nos va a hacer, el frío se va a adelantar… reactivando la covid-19. Hay que cuidarse, va a haber mucho virus a partir de octubre, más que todo el 31 de octubre, en Halloween. Caerá la Luna Llena y será Luna de sangre”, apuntó.

La pitonisa advirtió que habría un movimiento telúrico en Ciudad de México en fechas específicas, por lo que habría que estar atentos. Sin embargo, aunque no sería de un alcance devastador, era bueno tener precaución.

Estamos viviendo uno de los años más violentos en cuestiones de guerra. Hay que cuidarnos de los sismos, seguirá temblando y vendrá uno fuerte para el 19 o 21 de septiembre, pero será solo el susto y no pasará nada grave. Hay que prevenir el tema del agua...“, concluyó, confirmando que el tema del agua sería el más predominante en este noveno mes del año.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hernán Torres sentencia sin pudor a las directivas de Millonarios: lanzó recado en vivo

2. Mhoni Vidente advirtió a país latino sobre suceso que impactará en septiembre; auguró hechos duros: “Se va a adelantar”

3. Horóscopo del Niño Prodigio hoy, 17 de septiembre; predicciones para los 12 signos

4. Karol G hace historia: encabezará el Coachella 2026 y no guarda su emoción: “La bichota será headliner”

5. Un carro embiste sede del FBI en Pittsburgh, Pensilvania, en un hecho que catalogan como presunto “acto de terrorismo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mhoni VidentePrediccionesMéxicoSismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.