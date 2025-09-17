Mhoni Vidente advirtió a país latino sobre suceso que impactará en septiembre; auguró hechos duros: “Se va a adelantar”

Con la llegada de septiembre se activa la influencia de Virgo, una etapa que, desde la perspectiva astrológica, se presenta como un periodo cargado de movimientos intensos y giros inesperados para los signos del zodiaco. Esta temporada suele estar asociada a transformaciones profundas y a sucesos que sacuden tanto en el plano personal como colectivo.

En una reciente transmisión en el canal de YouTube de El Heraldo de México, la astróloga Mhoni Vidente advirtió que este ciclo no estará exento de situaciones difíciles. Según explicó, podrían darse episodios fuertes y acontecimientos de gran repercusión nacional.

La reconocida vidente subrayó que Virgo mantiene una conexión especial con las fuerzas de la naturaleza, lo cual podría abrir la puerta a fenómenos climáticos extremos, desastres y pérdidas humanas. Bajo esta influencia, señaló que esta temporada sería un azote para varios habitantes de zonas específicas de México.

De acuerdo con lo que dijo en el clip, aunque se han dado sismos suaves, la atención hay que ponerla en los cambios de clima, pues las lluvias y el agua golpearán duro.

“Ha habido temblores leves, no ha sonado la alarma porque no llega a los 6.0. El agua no nos da tregua, inundado Monterrey, inundado Sonora, Michoacán… una cosa de agua increíble, y eso que no han llegado los huracanes. No empieza, sino hasta después del 14”, explicó ante cámaras.

A esto, Mhoni Vidente, que habló sobre lo que ocurría en Venezuela, reafirmó que se activarían virus respiratorios, por lo que era imprescindible cuidarse, consumir vitaminas y evitar descuidos.

“El frío que nos va a hacer, el frío se va a adelantar… reactivando la covid-19. Hay que cuidarse, va a haber mucho virus a partir de octubre, más que todo el 31 de octubre, en Halloween. Caerá la Luna Llena y será Luna de sangre”, apuntó.

La pitonisa advirtió que habría un movimiento telúrico en Ciudad de México en fechas específicas, por lo que habría que estar atentos. Sin embargo, aunque no sería de un alcance devastador, era bueno tener precaución.