Mhoni Vidente vaticinó crudo hecho en Latinoamérica y dio la fecha en que ocurrirá: “Una tragedia muy fuerte”

El mes de septiembre avanza y con él se abre paso la temporada de Virgo, un ciclo que, según la astrología, llega cargado de novedades y movimientos intensos para todos los signos del zodiaco. Esta etapa, marcada por energías de cambio, estaría acompañada de sucesos complejos y transformaciones inesperadas.

La astróloga Mhoni Vidente advirtió en un video publicado en el canal oficial de Unicable en YouTube que este periodo podría traer consigo momentos difíciles para el mundo, relacionados con tragedias y catástrofes de gran impacto.

De acuerdo con su visión, Virgo tiene una fuerte conexión con los procesos de la naturaleza y, por tanto, también con fenómenos destructivos y muertes vinculadas a la fuerza del clima. En este sentido, la vidente señaló que se avecinan hechos que podrían marcar la vida de millones de personas alrededor del planeta.

Sin embargo, uno de los acontecimientos que próximamente se darían serían sismos en México, sacudiendo varias zonas. Esto, energéticamente, debía tomarse como algo positivo, ya que era la finalización de algo negativo.

“En la Era del signo de Virgo es la que pasa todo... en septiembre. Cambios de regímenes, ciclones, huracanes, inundaciones y sismos; además de energías que han estado moviéndose últimamente, dándole paso a nuevos comienzos. Siempre que termina algo de energías negativas, viene algo bueno”, explicó ante las cámaras.

Lo particular de sus declaraciones fue que apuntó que algunas ciudades tendrían que lidiar con estos sustos, precisamente por la historia que marcó al territorio azteca. Un nuevo temblor se desataría en fechas específicas que dio, poniendo en sobre aviso a más de uno.

Mhoni Vidente, que también ha hablado de la situación en Venezuela, apuntó la magnitud de los movimientos telúricos, además de las fechas y horas en las que pasaría. Sus vaticinios fueron contundentes, aclarando que no llegaría a algo devastador.

“¿Que si nos va a temblar? Sí. Definitivamente, los días claves en cuestiones de sismos serán los días 14, 19 y 21. Saldrán de Oaxaca o Michoacán, 6.6 o 7.1, será temprano como a las 12:10, 12:13 o 1:13 de la mañana”, aseguró en el formato.

Por último, la pitonisa afirmó que también veía otra tragedia con un avión, específicamente cayendo de los aires con personas a bordo. Esto pasaría en México, tal y como lo detalló.