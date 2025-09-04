Suscribirse

Mhoni Vidente predijo crudo suceso natural que impactará en septiembre; dio fechas y lugares en los que se dará: “Serán claves”

La pitonisa auguró semanas complicadas por temas naturales que ocurrirán.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

4 de septiembre de 2025, 11:48 a. m.
Mhoni Vidente auguró días complejos en septiembre.
| Foto: YouTube Unicable

Mhoni Vidente se consolidó como una de las astrólogas más famosas de Latinoamérica, debido a su amplio recorrido en los medios. Su trayectoria se fue fortaleciendo, precisamente, con las predicciones acertadas.

Aunque en ocasiones soltó vaticinios extremos, la celebridad aprovechó distintos espacios para referirse a lo que visualizaba para cada mes. La experta intentó manejarlo todo con cautela, advirtiendo acerca de situaciones que podrían generar caos.

Mhoni Vidente vaticinó lamentables sucesos que golpearán al mundo.
| Foto: YouTube Mhoni Vidente

En un reciente video que subió a su canal de YouTube, Mhoni Vidente leyó sus cartas y comentó sobre lo que veía para el mes de septiembre de 2025. La pitonisa apuntó que esta temporada era de inicios y cierres, por lo que las energías podían tornarse complejas.

Contexto: Mhoni Vidente vaticinó preocupante situación que golpeará a país latino y advirtió caos: “La gente no entiende”

En su clip, la vidente aseguró que el noveno mes del año traería una etapa de huracanes peligrosos, además de sismos que rodearían la región. A pesar de que no profundizó, sí mencionó en qué partes se podrían desatar.

“Tenemos un fenómeno en un mes muy importante: un eclipse lunar el 7 de septiembre y un eclipse solar el 21 de septiembre, entonces será un tiempo de movimientos fuertes de energía. Se visualizan al mismo tiempo cuatro huracanes, dos en el Atlántico y dos en el Pacífico. Rodearán el Caribe, México y parte de Centroamérica. Se van a empezar a mover las energías en cuestiones de huracanes y sismos”, dijo.

Mhoni Vidente, que ha hablado en ocasiones de los conflictos políticos de Venezuela, fue contundente con sus predicciones y señaló que había días específicos en los que podían pasar estas catástrofes naturales.

La latina indicó la magnitud de los sismos, además de los lugares en los que sucedería próximamente.

De hecho, los días claves en cuestiones de sismos serán el 7, el 14, el 19, el 21 y el 27… serán claves para movimientos sísmicos, situaciones fuertes en temas de clima. De igual manera, habrá uno en el Caribe de casi 8.4 u 8.9, cerca de Cuba o Santo Domingo. Subirá a Guatemala o Chapas. En México se dará otro de 6.6 o 7.1, saliendo de Guerrero”, aseveró.

Predicciones del Mes de Septiembre #mhonividente #tarot #mexico

Por último, ante cámaras, la astróloga agregó que sus visiones no terminaban ahí, ya que esta temporada podría llevar al despertar de un volcán o un movimiento telúrico que vaticinaría el inicio del fin del mundo.

“En las visiones de Mhoni Vidente se ve que habrá uno de los sismos más fuertes o uno de los volcanes más antiguos en el mundo. Allí empezará el fin del mundo”, comentó.

