Mhoni Vidente destapó verdad sobre qué pasará con Donald Trump y aclaró si perderá la vida en medio de su mandato

Mhoni Vidente continúa posicionada como una de las videntes más famosas de Latinoamérica, precisamente por la certeza con la que ha logrado dar algunas predicciones. La pitonisa habla de distintos temas, cautivando la atención de su sólida comunidad.

La astróloga no se quedó atrás al plasmar visiones que tenía con respecto a los meses del año, aclarando lo que creía que sucedería con el panorama político y social. En sus intervenciones fue clara, reflejando cómo veía la situación de Estados Unidos en el mundo.

De acuerdo con lo que mencionó recientemente en El Heraldo de México, su mente y las cartas le habían mostrado lo que en verdad pasaba con Donald Trump, presidente del país americano, de quien se decían muchas cosas. A pesar de las especulaciones sobre una supuesta muerte, ella aprovechaba para revelar lo que sucedía.

Mhoni Vidente habló sobre qué sucederá en las siguientes semanas. | Foto: YouTube Mhoni Vidente / Montaje SEMANA

Mhoni Vidente apuntó que ella se reía con los rumores que rodeaban al mandatario, ya que son solo ideas sueltas que soltaban creadores de contenido en plataformas digitales. “Estaban diciendo que Trump había muerto. Pero yo me río, yo me reí porque sacaron mucho la especulación tiempo atrás”, dijo.

La vidente aseguró que Trump no iba a morir durante su presidencia, pese a los problemas de salud que presentaba. La celebridad enfatizó en que era claro que estaría vivo, sin importar las molestias que se presentaran en su cuerpo.

“Trump es una persona de 80 años, con problemas de circulación, de mala circulación y de alimentación. Es alemán, de sangre fuerte, de descendientes alemanes. Él no se va a morir, amigos, ruéguenle que no se muera porque quedaría Vance como presidente, y es diez veces peor que él... más radical, más cuadrado y agresivo, además de más joven. Rueguen que no se muera”, aseguró.

Mhoni Vidente, que habló sobre qué ocurriría con los desastres naturales en septiembre, fue contundente al mencionar que el presidente de Estados Unidos solamente saldría del poder con un atentado.

“No se va a morir. La única manera de que lo tumben es con un atentado. Ni por enfermedad o cuestiones de comida. Trae problemas de circulación, trae inflamados los huesos, las piernas y manos, pero si Biden no se murió... estaba gravísimo y no se murió. Entonces son mentiras, no se crean tanto de las redes sociales”, comentó.