Mhoni Vidente soltó predicción que impactará vida de Donald Trump y alarmó sobre decisiones con países latinos: “No ha podido ceder”

En el video mensual sobre las predicciones que veía en diferentes panoramas, Mhoni Vidente se concentró en los movimientos que haría Estados Unidos en las siguientes semanas, comentando que la crisis con países latinos no frenaría.

La astróloga leyó sus cartas y mencionó que esta potencia mundial estaba cerrada en bajar los aranceles, poniendo en aprietos a otros territorios. Aunque no cede a las peticiones y negocios políticos, más de uno espera lograr un punto de equilibrio.

“En la Era de Tauro vienen cambios fundamentales en todas las formas, sobre todo en cuestiones políticas. Hemos visto que Trump ha querido bajar la guardia, pero no tanto. Ha querido negociar con varios presidentes en cuestiones de aranceles, en cuestiones políticas, pero no ha podido ceder. Sigue llevando la agenda y marcando la bolsa de valores en el mundo ”, dijo al inicio del clip.

No obstante, la vidente aseguró que Donald Trump no sufriría ningún tipo de quebranto de salud ni tampoco perdería la vida, por lo que su imagen sería más sólida y firme en el eje internacional.

“El 21 de abril, cumple tres meses de posesión de mandato y no le pasará nada, no lo van a matar, no se va a enfermar, seguirá con esa fuerza en todas las formas”, reveló.