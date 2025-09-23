Mhoni Vidente soltó alarmante predicción sobre catástrofes que azotarán al mundo; reveló países que vivirán caos: “Abrir los ojos”

Mhoni Vidente se convirtió en una de las astrólogas más sonadas de Latinoamérica debido a sus predicciones. La pitonisa ganó popularidad al acertar con distintas visiones, enfocadas en desastres naturales que terminaron ocurriendo.

Con el paso del tiempo, sus contenidos en plataformas digitales se popularizaron, permitiéndole ganar visibilidad entre los curiosos de estos temas, precisamente, en aquellos instantes en los que daba con momentos clave de la historia.

Recientemente, Mhoni Vidente publicó un video por la Era de Libra, temporada que arrancaba desde el pasado 21 de septiembre. Este hecho abrió las puertas a nuevos vaticinios, enfocados en el significado del noveno mes del año.

La experta se refirió al eclipse solar del pasado domingo, indicando que era un instante donde todo pasaba y era decisivo para el planeta. Los hechos no iban sueltos, uniéndose al año del diablo, el cual reflejaba situaciones angustiantes de una u otra forma.

“Es tan importante porque es en el mes nueve, el que pasa todo como: huracanes, sismos, golpes de Estado, inundaciones, cambios de gobierno, atentados y todo lo que te puedas imaginar. Al combinarse con un eclipse solar, nos dice que los demonios estarán sueltos, es el año del diablo. Las llamaradas de fuego en el mundo y las guerras detonantes en todas partes. Es un año cabalístico en cuestiones de revolución mental”, afirmó ante cámaras.

Mhoni Vidente auguró días complejos en septiembre. | Foto: YouTube Unicable

Tras revivir todos los sucesos que han ocurrido los días 21 de cada mes, Mhoni Vidente apuntó que esta fecha es muy particular, ya que será clave para lo que viene pronto. El efecto del eclipse solar influirá, llevando a sucesos impensados.

“El 21 es el día cabalístico donde las cartas del sol, el emperador y el diablo me están diciendo que este eclipse va a detonar todas las energías en el mundo entero… sismos catastróficos en Rusia, Japón, Tailandia, México, Ecuador y Perú. Se moverán las conciencias mentales en el mundo, con una revolución total en los jóvenes, quienes tumbarán dictadores y gobernantes”, dijo.

La celebridad, que ha hablado sobre el contexto de Venezuela, aseguró que este evento astronómico sería punto de partida para desastres y catástrofes que ocurrirían en los siguientes años. Estos acontecimientos incluían sismos, cambios climáticos y hechos de alta magnitud.

“Este es el eclipse solar de la guerra, es el evento de los cambios de la geopolítica. Es el eclipse del principio del apocalipsis. El otro eclipse más importante de la historia del ser humano se presentará el 11 de mayo de 2031. Desde este 21 hasta ese día, se podrán esperar todo lo que se puedan imaginar, el cataclismo total de la humanidad, el cambio climático a merced del ser humano (…) Mientras tendremos que librar estos años que faltan con un frío que nunca se había visto, sismos catastróficos arriba de 8.4 hasta 9.6 grados, huracanes, lluvias y sequías”, indicó.