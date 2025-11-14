Angustiante vaticinio de Mhoni Vidente tras situación en el Vaticano; habló de impacto en el mundo: “Vienen días oscuros”

Mhoni Vidente se ubicó como uno de los grandes referentes de la astrología en Latinoamérica, impactando con sus visiones y predicciones a lo largo del tiempo. Poco a poco, ha logrado conquistar a un público, el cual está pendiente de lo que vendrá a futuro.

Recientemente, en una intervención que realizó en Reporte H, de El Heraldo de México, la celebridad leyó sus cartas y vaticinó lo que veía para el mundo entero, tras unas cuestiones religiosas considerables.

Mhoni Vidente, que preocupó con predicción, habló sobre la polémica por una decisión del papa León XIV, donde redefinía el papel de la Virgen María dentro de la iglesia Católica. Tras quitarle el título de corredentora, la experta puntualizó que vendrían etapas complejas.

Según los comentarios de la pitonisa, esta situación religiosa traería días de oscuridad, además de cambios y movimientos inusuales en todo el ámbito social y energético.

“El papa León XIV le quitó el lugar a la Virgen María de corredentora. Recordemos que Cristo es el redentor, el salvador, pero ella era la pieza perfecta en cuestiones de labor de fe... le acaba de quitar el nombre porque ya no va a poder hacer milagros ni le podrán rezar. Vienen días oscuros, yo visualizo días y años oscuros”, aseguró ante cámaras.

De igual manera, tras sugerir que se ore mucho y se reafirme la fe a la figura religiosa de la madre de Jesús, Mhoni Vidente reiteró que sabía que llegarían guerras, momentos duros y tragedias que muchos no se imaginaban.

“Lo que acaba de pasar es algo muy difícil (...) pero vienen cambios importantes en el mundo entero, va a seguir sucediendo estas cosas... cuando le quitas el nombre a Virgen es para que vengan días oscuros. Es cuando más tenemos que rezar, vienen épocas fuertes. Se visualiza una guerra, Lucifer está ganando, es el año del diablo, hay muchas tragedias y guerras, hay que contrarrestarlas”, explicó.

Esta lectura de cartas, aunque fue corta, llevó a que muchos reaccionaran, teniendo en cuenta que los fieles creyentes estaban a favor y en contra de la decisión del Vaticano con respecto a la figura celestial.