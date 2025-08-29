Suscribirse

Mhoni Vidente revela las cartas del tarot del 29 al 31 de agosto y este sería su sorprendente significado para cada signo

Cada signo zodiacal tendrá una carta para este fin de semana y podría estar relacionada con el éxito, amor y grandes cambios.

30 de agosto de 2025, 1:27 a. m.
Mhoni Vidente reveló la carta del Tarot para cada signo en este fin de semana. | Foto: YouTube Unicable

Una de las más famosas videntes y tarotistas, Mhoni Vidente, se ha destacado por sus predicciones de acontecimientos y sucesos mundiales, consejos y horóscopos para cada signo zodiacal.

En esta oportunidad reveló las cartas del tarot para este fin de semana del 29 al 31 de agosto y este sería su significado, según el internet.

Contexto: Mhoni Vidente advirtió sobre crudos sucesos que azotarán al mundo en las siguientes semanas: “Hay que prepararnos”

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El Sol: esta carta en el tarot se dice que está vinculada con el éxito y la positividad, lo que permitirá mejore su pronóstico y atraviese todas las dificultades que se le han presentado.

Tauro (20 de abril y al 20 de mayo)

El Mundo: se relaciona con la felicidad interior y satisfactorio resultado de un proceso. De igual manera, se habla sobre el éxito después de esfuerzo y la posibilidad de atraer lo bueno.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La Estrella: esta carta significa optimismo y fe en muchos aspectos de su vida, generando armonía y equilibrio, un momento ideal en su vida en el que se guía por la razón sin dejar de lado lo emocional.

Mhoni Vidente habló sobre tragedia en Latinoamérica. | Foto: YouTube El Heraldo de México

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La Luna: es necesario tomarse un tiempo y un descanso, es importante no anticiparse a lo que vendrá y tener paciencia.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La Fuerza: hace referencia a la fortaleza y control mental, capaz de tener autodisciplina para obtener el éxito y enfocarse en lo que desea conseguir.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El Ermitaño: una invitación a la introspección y soledad, apartarse un poco le permitirá encontrarse a usted mismo, será un camino hacia el autoconocimiento y una manera de cuidar sus acciones.

Contexto: Alarmante predicción de Mhoni Vidente, sobre hecho que impactaría a figura política del mundo: “Lo están acorralando”

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La Justicia: puede representar la justicia y honor cuando se es bondadoso con otras personas. Sin embargo, también puede referirse a la falta de rapidez al momento de solucionar problemas y tomar decisiones.

Escorpión (23 de octubre al 21 de noviembre)

La Muerte: una carta que hace referencia a los cambios positivos y la transformación, pues es necesario dejar atrás aquello que ya no aporta y en algunas ocasiones podrían tener un significado negativo relacionado con pérdidas o enfermedad.

Mhoni Vidente habló sobre lo que visualizaba para mitad de año. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El Mago: indica salud, energía y fuerza de voluntad, lo que permitiría tener nuevos comienzos, teniendo en cuenta sus habilidades y conocimientos para lograr sus objetivos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

El Emperador: puede referirse a la autoridad y liderazgo, la capacidad para poder tener el control, la estabilidad y el poder. Pero, también podría ser una diferencia con alguna autoridad.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La Templanza: la importancia de tener autocontrol y equilibrio, puede estar relacionado con la salud y la crianza o la necesidad de tener paciencia para alcanzar un objetivo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El Colgado: esta carta significa vergüenza y sufrimiento, sacrificar algo que beneficie a los demás. Asimismo, relacionado con la traición y el castigo.

Noticias Destacadas

