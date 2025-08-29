GENTE
Mhoni Vidente revela las cartas del tarot del 29 al 31 de agosto y este sería su sorprendente significado para cada signo
Cada signo zodiacal tendrá una carta para este fin de semana y podría estar relacionada con el éxito, amor y grandes cambios.
Una de las más famosas videntes y tarotistas, Mhoni Vidente, se ha destacado por sus predicciones de acontecimientos y sucesos mundiales, consejos y horóscopos para cada signo zodiacal.
En esta oportunidad reveló las cartas del tarot para este fin de semana del 29 al 31 de agosto y este sería su significado, según el internet.
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
El Sol: esta carta en el tarot se dice que está vinculada con el éxito y la positividad, lo que permitirá mejore su pronóstico y atraviese todas las dificultades que se le han presentado.
Tauro (20 de abril y al 20 de mayo)
El Mundo: se relaciona con la felicidad interior y satisfactorio resultado de un proceso. De igual manera, se habla sobre el éxito después de esfuerzo y la posibilidad de atraer lo bueno.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
La Estrella: esta carta significa optimismo y fe en muchos aspectos de su vida, generando armonía y equilibrio, un momento ideal en su vida en el que se guía por la razón sin dejar de lado lo emocional.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
La Luna: es necesario tomarse un tiempo y un descanso, es importante no anticiparse a lo que vendrá y tener paciencia.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
La Fuerza: hace referencia a la fortaleza y control mental, capaz de tener autodisciplina para obtener el éxito y enfocarse en lo que desea conseguir.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
El Ermitaño: una invitación a la introspección y soledad, apartarse un poco le permitirá encontrarse a usted mismo, será un camino hacia el autoconocimiento y una manera de cuidar sus acciones.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
La Justicia: puede representar la justicia y honor cuando se es bondadoso con otras personas. Sin embargo, también puede referirse a la falta de rapidez al momento de solucionar problemas y tomar decisiones.
Escorpión (23 de octubre al 21 de noviembre)
La Muerte: una carta que hace referencia a los cambios positivos y la transformación, pues es necesario dejar atrás aquello que ya no aporta y en algunas ocasiones podrían tener un significado negativo relacionado con pérdidas o enfermedad.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
El Mago: indica salud, energía y fuerza de voluntad, lo que permitiría tener nuevos comienzos, teniendo en cuenta sus habilidades y conocimientos para lograr sus objetivos.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
El Emperador: puede referirse a la autoridad y liderazgo, la capacidad para poder tener el control, la estabilidad y el poder. Pero, también podría ser una diferencia con alguna autoridad.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
La Templanza: la importancia de tener autocontrol y equilibrio, puede estar relacionado con la salud y la crianza o la necesidad de tener paciencia para alcanzar un objetivo.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
El Colgado: esta carta significa vergüenza y sufrimiento, sacrificar algo que beneficie a los demás. Asimismo, relacionado con la traición y el castigo.