Mercurio retrógrado noviembre 2025: lo viejo se apaga, lo nuevo se enciende para estos signos del zodiaco

Durante el mes de noviembre, se vivirá una nueva etapa de Mercurio retrógrado, un evento que, según la astrología, suele alterar la armonía cotidiana.

Este movimiento planetario es famoso por causar contratiempos en la comunicación, fallas en dispositivos tecnológicos y un clima general de confusión emocional que puede dificultar la toma de decisiones claras.

A lo largo del tiempo, este fenómeno ha despertado tanto curiosidad como cautela entre los astrólogos y seguidores de la astrología.

Mercurio retrógrado es una época para reflexionar sobre los cambios. | Foto: Getty Images

A Mercurio retrógrado se le atribuye la capacidad de influir en cómo se comportan las personas, así como de alterar los ritmos habituales de la vida, especialmente en lo que respecta a la organización y las relaciones interpersonales.

Por esa razón, muchos creen que cada uno de los doce signos del zodiaco experimenta de manera distinta los efectos de Mercurio retrógrado.

Mientras algunos podrían sentirse más introspectivos o dispersos, otros podrían atravesar malentendidos o situaciones que les inviten a replantear sus decisiones.

Efecto de mercurio retrógrado en noviembre para los signos del zodiaco

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Aries : las personas de este signo estarán más sensibles de lo acostumbrado y esto será una seña para que le bajen a las revoluciones, calmen el ritmo y escuchen antes de actuar.

: las personas de este signo estarán más sensibles de lo acostumbrado y esto será una seña para que le bajen a las revoluciones, calmen el ritmo y escuchen antes de actuar. Leo : por estos días, deben evitar lanzarse a nuevos compromisos profesionales, pues es necesario replantear todo el escenario laboral.

: por estos días, deben evitar lanzarse a nuevos compromisos profesionales, pues es necesario replantear todo el escenario laboral. Sagitario: el reto más grande que tendrán las personas de este signo será controlar la impaciencia. Además, debe revaluar metas y no forzar lo que aún tomará un poco de tiempo.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Tauro : para las personas de este signo, la estabilidad será su momento seguro y deben utilizar estos días para hacer ajustes en todo el tema de finanzas.

: para las personas de este signo, la estabilidad será su momento seguro y deben utilizar estos días para hacer ajustes en todo el tema de finanzas. Virgo : en estos días, las personas de Virgo sentirán un deseo muy grande de organizar su vida, poner todo en orden y sacar lo que ya no sirve.

: en estos días, las personas de Virgo sentirán un deseo muy grande de organizar su vida, poner todo en orden y sacar lo que ya no sirve. Capricornio: hay que relajarse un poco y no querer que todo salga de manera perfecta, pues esto puede desestabilizar los proyectos.

Cada signo zodiacal tiene colores que resuenan con sus características más profundas. | Foto: Getty Images

Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Géminis : Mercurio al ser el planeta regente de este signo, sentirá la energía más fuerte, y debe tener presente que las ideas pueden concretarse si se organizan con calma.

: Mercurio al ser el planeta regente de este signo, sentirá la energía más fuerte, y debe tener presente que las ideas pueden concretarse si se organizan con calma. Libra : Mercurio retrógrado se centrará más para este signo en el tema de relaciones, pero se enfocará sobre todo en hacer que se encuentre el equilibrio y volver a lo principal: respeto y armonía.

: Mercurio retrógrado se centrará más para este signo en el tema de relaciones, pero se enfocará sobre todo en hacer que se encuentre el equilibrio y volver a lo principal: respeto y armonía. Acuario: este fenómeno pide para las personas de este signo que se alejen del caos y todo aquello que cause un ruido digital.

Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis