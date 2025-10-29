Ciencia
El misterioso regreso de Mercurio en el cielo: el fenómeno que solo podrá ver este noviembre del 2025
Mercurio mostrará un inusual cambio visual en noviembre de 2025, convirtiéndose en el protagonista del cielo.
Este noviembre no será uno más en el calendario celeste pues Mercurio, el planeta asociado a la mente y la comunicación, dará inicio a un inusual recorrido aparente en el cielo que muchos consideran un llamado a detenerse, pensar y replantear decisiones.
No se trata de un fenómeno técnico reservado para especialistas, sino de un movimiento que será visible y simbólico además de captar la atención tanto de los curiosos del cielo como de quienes siguen la astrología.
Entre el 9 y el 29 de noviembre de 2025, Mercurio parecerá retroceder en su trayectoria, un efecto óptico que ocurre cuando el planeta más cercano al Sol se adelanta a la Tierra en su órbita el cual se llama retrógrado.
Durante estas fechas, Mercurio recorrerá una zona del cielo que conecta energías relacionadas con la búsqueda de la verdad, la sinceridad y la introspección.
Un viaje visual que engaña al ojo humano
Mercurio no se detiene ni cambia su órbita, lo que se puede observar es un juego de perspectivas.
“En realidad, la órbita de Mercurio no se invierte: el efecto ocurre porque, al orbitar el Sol más rápido que la Tierra, Mercurio nos adelanta en su recorrido”, resalta el portal de The Sky Live.
Al moverse más rápido que la Tierra alrededor del Sol da la impresión de retroceder respecto al fondo de estrellas y según el calendario astronómico, este proceso se inicia el 9 de noviembre, cuando Mercurio comienza a desplazarse aparentemente hacia el oeste.
El punto clave de este recorrido se producirá el 20 de noviembre, cuando el planeta se alinee entre la Tierra y el Sol en lo que se llama conjunción inferior y a partir de ese momento, Mercurio pasará a ser visible en el cielo del amanecer.
Finalmente, el 29 de noviembre, retomará su movimiento directo, es decir, el curso habitual hacia el este.
El cambio es gradual y solo al observar el cielo varios días seguidos se puede apreciar la diferencia en su posición.
Un evento astronómico y astrológico
Además de su interés astronómico, este evento ha sido históricamente interpretado como un tiempo de revisión astrológica ya que Mercurio transitará aparentemente entre las constelaciones de Sagitario y Escorpio quienes están relacionados con temas como la introspección, la honestidad y la transformación profunda.
Durante este periodo se espera un momento clave para evaluar pensamientos, palabras y decisiones.