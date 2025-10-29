El misterioso regreso de Mercurio en el cielo: el fenómeno que solo podrá ver este noviembre del 2025

Este noviembre no será uno más en el calendario celeste pues Mercurio, el planeta asociado a la mente y la comunicación, dará inicio a un inusual recorrido aparente en el cielo que muchos consideran un llamado a detenerse, pensar y replantear decisiones.

No se trata de un fenómeno técnico reservado para especialistas, sino de un movimiento que será visible y simbólico además de captar la atención tanto de los curiosos del cielo como de quienes siguen la astrología.

Entre el 9 y el 29 de noviembre de 2025, Mercurio parecerá retroceder en su trayectoria, un efecto óptico que ocurre cuando el planeta más cercano al Sol se adelanta a la Tierra en su órbita el cual se llama retrógrado.

Durante estas fechas, Mercurio recorrerá una zona del cielo que conecta energías relacionadas con la búsqueda de la verdad, la sinceridad y la introspección.

Un viaje visual que engaña al ojo humano

Mercurio no se detiene ni cambia su órbita, lo que se puede observar es un juego de perspectivas.

“En realidad, la órbita de Mercurio no se invierte: el efecto ocurre porque, al orbitar el Sol más rápido que la Tierra, Mercurio nos adelanta en su recorrido”, resalta el portal de The Sky Live.

Al moverse más rápido que la Tierra alrededor del Sol da la impresión de retroceder respecto al fondo de estrellas y según el calendario astronómico, este proceso se inicia el 9 de noviembre, cuando Mercurio comienza a desplazarse aparentemente hacia el oeste.

El firmamento de noviembre traerá un fenómeno único cuando Mercurio altere su recorrido aparente. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El punto clave de este recorrido se producirá el 20 de noviembre, cuando el planeta se alinee entre la Tierra y el Sol en lo que se llama conjunción inferior y a partir de ese momento, Mercurio pasará a ser visible en el cielo del amanecer.

Finalmente, el 29 de noviembre, retomará su movimiento directo, es decir, el curso habitual hacia el este.

El cambio es gradual y solo al observar el cielo varios días seguidos se puede apreciar la diferencia en su posición.

Un evento astronómico y astrológico

Además de su interés astronómico, este evento ha sido históricamente interpretado como un tiempo de revisión astrológica ya que Mercurio transitará aparentemente entre las constelaciones de Sagitario y Escorpio quienes están relacionados con temas como la introspección, la honestidad y la transformación profunda.

Mercurio sorprenderá en noviembre con un movimiento que parecerá invertido ante los observadores. | Foto: Getty Images/iStockphoto