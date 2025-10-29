Suscribirse

Ciencia

El misterioso regreso de Mercurio en el cielo: el fenómeno que solo podrá ver este noviembre del 2025

Mercurio mostrará un inusual cambio visual en noviembre de 2025, convirtiéndose en el protagonista del cielo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

30 de octubre de 2025, 1:25 a. m.
Un evento celeste excepcional tendrá lugar en noviembre de 2025 con el singular regreso visual de Mercurio.
Mercurio ofrecerá un espectáculo astronómico irrepetible cuando muestre su aparente retroceso este noviembre. | Foto: Getty Images

Este noviembre no será uno más en el calendario celeste pues Mercurio, el planeta asociado a la mente y la comunicación, dará inicio a un inusual recorrido aparente en el cielo que muchos consideran un llamado a detenerse, pensar y replantear decisiones.

No se trata de un fenómeno técnico reservado para especialistas, sino de un movimiento que será visible y simbólico además de captar la atención tanto de los curiosos del cielo como de quienes siguen la astrología.

Entre el 9 y el 29 de noviembre de 2025, Mercurio parecerá retroceder en su trayectoria, un efecto óptico que ocurre cuando el planeta más cercano al Sol se adelanta a la Tierra en su órbita el cual se llama retrógrado.

Durante estas fechas, Mercurio recorrerá una zona del cielo que conecta energías relacionadas con la búsqueda de la verdad, la sinceridad y la introspección.

Un viaje visual que engaña al ojo humano

Mercurio no se detiene ni cambia su órbita, lo que se puede observar es un juego de perspectivas.

“En realidad, la órbita de Mercurio no se invierte: el efecto ocurre porque, al orbitar el Sol más rápido que la Tierra, Mercurio nos adelanta en su recorrido”, resalta el portal de The Sky Live.

Al moverse más rápido que la Tierra alrededor del Sol da la impresión de retroceder respecto al fondo de estrellas y según el calendario astronómico, este proceso se inicia el 9 de noviembre, cuando Mercurio comienza a desplazarse aparentemente hacia el oeste.

En 2023 los más afectados por Mercurio son Capricornio, Tauro, Virgo y Sagitario.
El firmamento de noviembre traerá un fenómeno único cuando Mercurio altere su recorrido aparente. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El punto clave de este recorrido se producirá el 20 de noviembre, cuando el planeta se alinee entre la Tierra y el Sol en lo que se llama conjunción inferior y a partir de ese momento, Mercurio pasará a ser visible en el cielo del amanecer.

Finalmente, el 29 de noviembre, retomará su movimiento directo, es decir, el curso habitual hacia el este.

El cambio es gradual y solo al observar el cielo varios días seguidos se puede apreciar la diferencia en su posición.

Contexto: Siga en vivo el trayecto del 3I/ATLAS: enlace para ver el paso del cometa que tiene sorprendido al mundo científico

Un evento astronómico y astrológico

Además de su interés astronómico, este evento ha sido históricamente interpretado como un tiempo de revisión astrológica ya que Mercurio transitará aparentemente entre las constelaciones de Sagitario y Escorpio quienes están relacionados con temas como la introspección, la honestidad y la transformación profunda.

Astrología
Mercurio sorprenderá en noviembre con un movimiento que parecerá invertido ante los observadores. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Durante este periodo se espera un momento clave para evaluar pensamientos, palabras y decisiones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonarios y Once Caldas complicaron todo en Liga BetPlay: durísimo panorama de ambos en la tabla

2. Fan de Westcol entró a su casa sin su permiso; momento quedó captado en video

3. Huracán Melissa deja casas derrumbadas en el Atlántico: impactantes imágenes muestran la devastación

4. Toman contundente decisión contra los dos hombres detenidos por el robo en el Museo de Louvre

5. Nuevo récord para Trey Yesavage: así quedó el juego 5 de la Serie Mundial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MercurioMercurio retrógradofenómenoAstronomiaAstrología

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.