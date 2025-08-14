Fin de Mercurio retrógrado 2025: ¿qué sucederá y cómo afectará a cada signo del zodiaco?

El 29 de agosto de 2025 finalizará el tercer Mercurio retrógrado del año, un ciclo que ha estado marcado por malentendidos, retrasos, fallos tecnológicos y obstáculos en la toma de decisiones.

Durante las últimas semanas, muchas personas han sentido que sus planes se estancaban o que la comunicación se volvía más complicada. Con su cierre, llegará una etapa de mayor claridad y avance, en la que será más fácil concretar proyectos y retomar conversaciones importantes.

En astrología, este fenómeno se interpreta como un tiempo de revisión y replanteamiento. | Foto: Getty Images

Mercurio, planeta asociado con la comunicación, el pensamiento racional, el comercio y los viajes cortos, al retrogradar desde la perspectiva de la Tierra, parece moverse en dirección contraria.

En astrología, este fenómeno se interpreta como un tiempo de revisión y replanteamiento, en el que es común que surjan errores o situaciones que obliguen a pausar el ritmo

¿Cómo afectará a cada signo del zodiaco?

Aries: Recuperará el ritmo perdido en asuntos laborales y personales. Será un buen momento para concretar proyectos que parecían estancados.

Tauro: Verá mayor claridad en temas financieros. Las inversiones y negociaciones que parecían confusas podrán resolverse favorablemente.

Géminis: Como signo regido por Mercurio, sentirá un alivio inmediato. Las relaciones y la comunicación personal se volverán más fluidas.

Mercurio retrógrado es una época para reflexionar sobre los cambios. | Foto: Getty Images

Cáncer: La estabilidad emocional aumentará. Los malentendidos familiares o con personas cercanas tendrán oportunidad de resolverse.

Leo: En el ámbito social y profesional, se abrirán nuevas oportunidades. Será más sencillo conectar con aliados y personas influyentes.

Virgo: Otro signo regido por Mercurio que experimentará gran alivio. Las rutinas, la salud y la organización personal mejorarán notablemente.

Libra: Se reactivarán viajes, estudios o proyectos creativos. Habrá menos trabas en la planificación de actividades a largo plazo.

Escorpio: Ganará claridad en temas emocionales y financieros compartidos. Buen momento para acuerdos y resolver conflictos.

Sagitario: Las relaciones de pareja y asociaciones laborales dejarán de estar bajo tensión. La comunicación será más constructiva.

Capricornio: Las tareas diarias y responsabilidades fluirán con menos obstáculos. Habrá avances en metas profesionales.

Mercurio Retrógrado y los planetas | Foto: Getty Images/iStockphoto

Acuario: La creatividad y la vida amorosa recibirán un impulso positivo. La inspiración regresará con fuerza.

Piscis: Mejorará la armonía en el hogar. Los planes familiares se concretarán con mayor facilidad.

El fin de Mercurio retrógrado no significa que todos los problemas desaparezcan de la noche a la mañana, pero sí marca un cambio energético importante.

Es un momento para retomar proyectos, cerrar ciclos inconclusos y dar pasos firmes hacia nuevas metas, aprovechando una comunicación más clara y un ambiente propicio para el progreso.