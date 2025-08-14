Gente
Fin de Mercurio retrógrado 2025: ¿qué sucederá y cómo afectará a cada signo del zodiaco?
Su final se recibe como una oportunidad para actuar con más confianza y sin tantas interferencias.
El 29 de agosto de 2025 finalizará el tercer Mercurio retrógrado del año, un ciclo que ha estado marcado por malentendidos, retrasos, fallos tecnológicos y obstáculos en la toma de decisiones.
Durante las últimas semanas, muchas personas han sentido que sus planes se estancaban o que la comunicación se volvía más complicada. Con su cierre, llegará una etapa de mayor claridad y avance, en la que será más fácil concretar proyectos y retomar conversaciones importantes.
Mercurio, planeta asociado con la comunicación, el pensamiento racional, el comercio y los viajes cortos, al retrogradar desde la perspectiva de la Tierra, parece moverse en dirección contraria.
En astrología, este fenómeno se interpreta como un tiempo de revisión y replanteamiento, en el que es común que surjan errores o situaciones que obliguen a pausar el ritmo
¿Cómo afectará a cada signo del zodiaco?
Aries: Recuperará el ritmo perdido en asuntos laborales y personales. Será un buen momento para concretar proyectos que parecían estancados.
Tauro: Verá mayor claridad en temas financieros. Las inversiones y negociaciones que parecían confusas podrán resolverse favorablemente.
Géminis: Como signo regido por Mercurio, sentirá un alivio inmediato. Las relaciones y la comunicación personal se volverán más fluidas.
Cáncer: La estabilidad emocional aumentará. Los malentendidos familiares o con personas cercanas tendrán oportunidad de resolverse.
Leo: En el ámbito social y profesional, se abrirán nuevas oportunidades. Será más sencillo conectar con aliados y personas influyentes.
Virgo: Otro signo regido por Mercurio que experimentará gran alivio. Las rutinas, la salud y la organización personal mejorarán notablemente.
Libra: Se reactivarán viajes, estudios o proyectos creativos. Habrá menos trabas en la planificación de actividades a largo plazo.
Escorpio: Ganará claridad en temas emocionales y financieros compartidos. Buen momento para acuerdos y resolver conflictos.
Sagitario: Las relaciones de pareja y asociaciones laborales dejarán de estar bajo tensión. La comunicación será más constructiva.
Capricornio: Las tareas diarias y responsabilidades fluirán con menos obstáculos. Habrá avances en metas profesionales.
Acuario: La creatividad y la vida amorosa recibirán un impulso positivo. La inspiración regresará con fuerza.
Piscis: Mejorará la armonía en el hogar. Los planes familiares se concretarán con mayor facilidad.
El fin de Mercurio retrógrado no significa que todos los problemas desaparezcan de la noche a la mañana, pero sí marca un cambio energético importante.
Es un momento para retomar proyectos, cerrar ciclos inconclusos y dar pasos firmes hacia nuevas metas, aprovechando una comunicación más clara y un ambiente propicio para el progreso.
*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de SEMANA.