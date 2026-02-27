Los 3 signos del horóscopo chino que recibirán buenas noticias el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo

El último fin de semana de febrero llega acompañado de un cambio de energía que, según la astrología oriental, marcará un momento clave para recibir noticias alentadoras y señales de avance.

El cambio de mes simboliza renovación y movimiento, un momento en el que se abren caminos que parecían estancados y surgen oportunidades inesperadas en distintos ámbitos de la vida. En ese contexto, el horóscopo chino señala que tres signos en particular estarán especialmente favorecidos durante los días 28 de febrero y 1 de marzo.

Suerte para este fin de semana. Foto: Getty Images

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Para quienes nacieron bajo el signo del Dragón, este fin de semana podría traer avances importantes en temas laborales o económicos. La astrología china indica que proyectos que estaban detenidos comenzarían a fluir y aparecerían propuestas que devolverían la motivación en cuanto al trabajo.

También se anticipan reconocimientos o mensajes que confirmen que el esfuerzo reciente ha valido la pena. En el plano personal, será el momento perfecto para aclarar malentendidos y fortalecer vínculos cercanos.

Números de la suerte: 3, 7 y 9.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo, uno de los signos más sensibles del horóscopo chino, recibirá noticias positivas relacionadas con la familia y la vida afectiva. Podrían darse reencuentros esperados, celebraciones o la solución de un asunto que venía generando preocupación.

La energía del fin de semana favorecerá la calma y la toma de decisiones desde la tranquilidad. Incluso, no se descarta la posibilidad de un viaje corto o un plan improvisado que termine resultando especialmente significativo.

Números de la suerte: 2, 6 y 8.

Estos son los números de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo chino. Foto: Getty Images

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono se verá beneficiado con oportunidades inesperadas, especialmente en el ámbito social, académico o creativo. Invitaciones, propuestas de colaboraciones o noticias vinculadas con estudios y proyectos personales podrían aparecer de manera sorpresiva, generando un cambio importante en su vida.

Este signo sentirá un impulso renovado para retomar ideas que habían quedado en pausa, con altas probabilidades de éxito si decide actuar con rapidez y confianza.

Números de la suerte: 1, 4 y 5.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.