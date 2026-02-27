Gente

Los 3 signos del horóscopo chino que recibirán buenas noticias el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo

Este fin de semana es prometedor para algunos animales de la astrología oriental.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

27 de febrero de 2026, 10:34 p. m.
Horóscopo chino con sus 12 signos zodiacales de animales.
Horóscopo chino con sus 12 signos zodiacales de animales. Foto: Getty Images/iStockphoto

El último fin de semana de febrero llega acompañado de un cambio de energía que, según la astrología oriental, marcará un momento clave para recibir noticias alentadoras y señales de avance.

El cambio de mes simboliza renovación y movimiento, un momento en el que se abren caminos que parecían estancados y surgen oportunidades inesperadas en distintos ámbitos de la vida. En ese contexto, el horóscopo chino señala que tres signos en particular estarán especialmente favorecidos durante los días 28 de febrero y 1 de marzo.

Signos del horóscopo chino que tendrían suerte en juegos de azar los cuatro últimos días de julio de 2025, según la IA.
Suerte para este fin de semana. Foto: Getty Images

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Para quienes nacieron bajo el signo del Dragón, este fin de semana podría traer avances importantes en temas laborales o económicos. La astrología china indica que proyectos que estaban detenidos comenzarían a fluir y aparecerían propuestas que devolverían la motivación en cuanto al trabajo.

También se anticipan reconocimientos o mensajes que confirmen que el esfuerzo reciente ha valido la pena. En el plano personal, será el momento perfecto para aclarar malentendidos y fortalecer vínculos cercanos.

Gente

El ‘Artista Revelación’ del 2026 llega a Colombia: Todo sobre el show de ROA en el Royal Center

Gente

Diego Guauque fue encañonado en restaurante de Bogotá; lo intimidaron en plena reunión

Gente

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 28 de febrero; advertencias para cada signo

Gente

Esposa de Juanda Caribe opinó sobre Mariana Zapata y lanzó fuerte dardo en vivo: “No andaría brincando”

Gente

Margarita Rosa de Francisco habló sobre otra medida que tomaría si fuera candidata presidencial: “Quitará votos”

Gente

“El amor no se mendiga”: Chris Carpentier se sincera sobre su separación y revela las razones de su nueva vida en Colombia

Gente

Nicolás Arrieta reveló hace cuánto tiempo no consume drogas y si tuvo abstinencia en ‘La casa de los famosos’

Gente

Signos de horóscopo chino que tendrían un golpe de suerte en la lotería el fin de semana del 21 al 22 de febrero

Gente

Predicciones del horóscopo chino: ¿qué depara el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

Gente

Los 5 signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería el fin de semana del 31 de enero y el 1 de febrero

Números de la suerte: 3, 7 y 9.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo, uno de los signos más sensibles del horóscopo chino, recibirá noticias positivas relacionadas con la familia y la vida afectiva. Podrían darse reencuentros esperados, celebraciones o la solución de un asunto que venía generando preocupación.

La energía del fin de semana favorecerá la calma y la toma de decisiones desde la tranquilidad. Incluso, no se descarta la posibilidad de un viaje corto o un plan improvisado que termine resultando especialmente significativo.

Números de la suerte: 2, 6 y 8.

Estos son los números de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo chino.
Estos son los números de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo chino. Foto: Getty Images

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono se verá beneficiado con oportunidades inesperadas, especialmente en el ámbito social, académico o creativo. Invitaciones, propuestas de colaboraciones o noticias vinculadas con estudios y proyectos personales podrían aparecer de manera sorpresiva, generando un cambio importante en su vida.

Este signo sentirá un impulso renovado para retomar ideas que habían quedado en pausa, con altas probabilidades de éxito si decide actuar con rapidez y confianza.

Números de la suerte: 1, 4 y 5.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Más de Gente

De los Premios Lo Nuestro a Bogotá: ROA confirma fecha de su esperado concierto.

El ‘Artista Revelación’ del 2026 llega a Colombia: Todo sobre el show de ROA en el Royal Center

Diego Guauque fue sorprendido en Citytv con varios emotivos mensajes

Diego Guauque fue encañonado en restaurante de Bogotá; lo intimidaron en plena reunión

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 28 de febrero; advertencias para cada signo

Sheila Gándara - Juanda Caribe y Mariana Zapata

Esposa de Juanda Caribe opinó sobre Mariana Zapata y lanzó fuerte dardo en vivo: “No andaría brincando”

Margarita Rosa de Francisco, famosa actriz y escritora.

Margarita Rosa de Francisco habló sobre otra medida que tomaría si fuera candidata presidencial: “Quitará votos”

Christopher Carpentier aclara los motivos reales de su permanencia en Colombia

“El amor no se mendiga”: Chris Carpentier se sincera sobre su separación y revela las razones de su nueva vida en Colombia

Nicolás Arrieta, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia'

Nicolás Arrieta reveló hace cuánto tiempo no consume drogas y si tuvo abstinencia en ‘La casa de los famosos’

Tras dos años de duelo, Raúl Ocampo comparte las primeras imágenes de su nueva relación sentimental

Raúl Ocampo confirma su nueva relación tras casi tres años del fallecimiento de Alejandra Villafañe: ¿Quién es su nueva pareja?

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: las imágenes que reavivan los rumores de un nuevo capítulo en su relación.

¿Reconciliación confirmada? Bad Bunny y Gabriela Berlingeri son captados juntos en Australia y Argentina

Noticias Destacadas