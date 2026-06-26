¿Qué es exactamente la falla de San Andrés y por qué tiene en vilo al mundo?

Durante más de un siglo, el sur de California ha vivido en una calma sísmica aparente; sin embargo, bajo la superficie, la tierra está acumulando una energía descomunal. La falla de San Andrés no es solo una grieta en el suelo: es una frontera activa donde las placas tectónicas de América del Norte y del Pacífico intentan deslizarse una frente a otra, un proceso que genera el 90 % del movimiento sísmico en la región.

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Una maquinaria de presión en niveles récord

Una nueva investigación publicada en el Journal of Geophysical Research: Solid Earth, liderada por la Universidad de Hawái, ha revelado una realidad alarmante: la presión acumulada en este sistema de fallas ha alcanzado, y en algunos puntos superado, los niveles más altos registrados en los últimos 1.000 años.

Este fenómeno técnico se conoce como estrés de Coulomb, que básicamente es la medida de cuánta fuerza se está acumulando para empujar las rocas hasta que se rompan y generen un terremoto.

Las fallas geológicas son naturales. Foto: Getty Images/Cavan Images RF

Como explica la científica Liliane Burkhard: “Nuestros resultados muestran que los niveles de tensión en múltiples segmentos de falla se encuentran ahora en o por encima de los valores más altos registrados en el último milenio”.

Esto significa que la falla está funcionando como un resorte que ha sido estirado al máximo durante 160 años y que, en cualquier momento, podría soltarse.

El Paso de Cajón: la llave maestra del desastre

Uno de los puntos más críticos identificados es el Paso de Cajón, un área donde la falla de San Andrés se encuentra con su “hermana”, la falla de San Jacinto. Este lugar es vital porque funciona como una infraestructura natural por donde pasan autopistas, ferrocarriles y líneas de energía fundamentales para Los Ángeles.

Los científicos han apodado a este lugar como una “puerta de terremotos”. Según los modelos de computadora, esta zona puede actuar de dos formas: bloqueando un sismo para que no crezca o, por el contrario, permitiendo que una ruptura pase de una falla a la otra, creando un evento masivo y simultáneo.

La investigación resalta que “esto sugiere que el Paso de Cajón podría actuar como una ‘puerta sísmica’ que a veces bloquea y otras veces permite que grandes rupturas se propaguen entre las fallas”.

¿Por qué el mundo observa con temor?

La preocupación global no es solo por la magnitud del posible sismo, sino por su complejidad. Si la “puerta” del Paso de Cajón se abre durante un terremoto, podría ocurrir lo que los expertos llaman una ruptura tripartita, un sismo donde tres grandes segmentos de la tierra se rompen al mismo tiempo.

El punto donde un terremoto podría propagarse y afectar a millones de personas. Foto: Getty Images

Este escenario sería mucho más devastador que un terremoto común, ya que afectaría directamente zonas densamente pobladas como “Los Ángeles, San Bernardino, Riverside y el Valle de Coachella”. Actualmente, la falla de San Jacinto presenta un nivel de estrés de 3.6 MPa (una unidad de presión técnica), cifra que supera cualquier registro de los últimos diez siglos en esa zona.

Un sistema “críticamente cargado”

Aunque este estudio no es una predicción exacta de una fecha, los datos indican que el sistema está en un estado “críticamente cargado”. El hecho de que no haya ocurrido un gran terremoto en el sur de la falla desde 1857 no significa que el peligro haya pasado; al contrario, indica que la energía que normalmente se liberaría poco a poco se ha quedado atrapada.

La ciencia ahora busca usar estos modelos para mejorar la construcción de edificios y los planes de emergencia, entendiendo que, aunque la falla parece estar en silencio, su presión interna nos dice que “la región puede ser capaz de una gran ruptura que involucre ambos sistemas de fallas”.