Android 17 se prepara para su lanzamiento con mejoras clave y nuevas herramientas: dispositivos en los que estará disponible

Google ha lanzado la beta 4 de Android 17 para los dispositivos de la gama Pixel, la última versión programada antes de su despliegue general. En esta actualización, además, se menciona por primera vez la función Pixel Glow.

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La compañía presentó en febrero la primera beta del sistema operativo, lo que permitió a los desarrolladores comenzar a probar la compatibilidad de sus aplicaciones y detectar posibles fallos.

En línea con este objetivo, Google ha centrado esta última beta en pulir los detalles finales antes del lanzamiento global. “La beta 4 ofrece un entorno casi definitivo para realizar pruebas”, señaló Dan Galpin, ingeniero de Relaciones con Desarrolladores, en el blog oficial de Android.

En concreto, esta versión exige a los desarrolladores cumplir con restricciones relacionadas con la orientación, el redimensionamiento y la relación de aspecto en pantallas grandes.

Android 17 revela Pixel Glow, un sistema de notificaciones con luces en el dispositivo. Foto: Getty Images

También amplía la protección de Carga Dinámica de Código Segura (DCL) a bibliotecas nativas, habilita por defecto la transparencia de certificados (CT), incorpora protecciones de red local y refuerza el funcionamiento del audio en segundo plano.

Asimismo, Android introduce límites de memoria para las aplicaciones en función de la RAM total del dispositivo, con el fin de crear un entorno “más estable y predecible”, y evitar que el consumo excesivo de recursos afecte al rendimiento general del sistema.

Pixel Glow: la nueva función que aparece en la beta 4 de Android 17

Más allá de estas novedades, la beta 4 incluye en su código una referencia a Pixel Glow, una herramienta que evoluciona las “animaciones de luz” vistas en fases anteriores, según detectó el equipo de Android Authority.

Google lanza la beta 4 de Android 17 y anticipa su versión final. Foto: Getty Images

Bajo la premisa de “disfrutar el momento sin perder el contacto”, Google explica que esta función emite luces y colores sutiles en la parte trasera del dispositivo para notificar actividades importantes cuando el teléfono está boca abajo.

De acuerdo con el portal especializado 9to5Google, Pixel Glow se activará al interactuar con Gemini y también iluminará el dispositivo al recibir llamadas o notificaciones de contactos marcados como favoritos.

*Con información de Europa Press