La función que no debe olvidar activar si va a llevar su celular a servicio técnico para ocultar y proteger sus datos

La protección de la información personal se ha convertido en una prioridad para los usuarios, especialmente hoy en día ante el uso constante del celular. Por ello, cada vez que estos dispositivos móviles necesitan ser reparados, surge la preocupación por la seguridad de los datos almacenados, especialmente al quedar en manos de terceros.

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Ante esto, una herramienta poco conocida del sistema Android podría funcionar en estas situaciones. Se trata del modo reparación o modo mantenimiento, el cual permite resguardar la información privada del usuario mientras el equipo está siendo revisado, evitando accesos no autorizados durante el proceso técnico.

Entregar un teléfono para reparación podría implicar la exposición de contenido sensible como fotos, mensajes, contraseñas o documentos. Aunque muchos servicios técnicos aplican medidas de seguridad, la desconfianza persiste por la cantidad de información que se almacena en el dispositivo.

Cada vez que estos dispositivos móviles necesitan ser reparados, surge la preocupación por la seguridad de los datos almacenados. Foto: Getty Images

El modo reparación de Android fue desarrollado como una solución directa a la preocupación por la seguridad de los datos durante procesos técnicos. Esta función permite al usuario restringir completamente el acceso a su información personal cuando el dispositivo queda en manos de terceros.

Al activarse esta función, el sistema crea un entorno limitado en el que desaparecen temporalmente las aplicaciones, archivos, cuentas y configuraciones del usuario. En su lugar, el teléfono solo conserva herramientas básicas que facilitan la revisión del hardware y la realización de pruebas técnicas.

Los teléfonos móviles son dispositivos que, con el tiempo, pueden presentar fallos que requieren de una revisión técnica. Foto: Getty Images

Este modo actúa como una versión más robusta de un perfil de invitado. Aunque el técnico puede encender el equipo y verificar elementos como la pantalla, batería o sensores, no tiene posibilidad de acceder a contenidos privados como fotos, conversaciones, redes sociales o aplicaciones financieras.

Disponible en dispositivos de marcas como Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei y Motorola, esta función utiliza cifrado y áreas protegidas del sistema para aislar la información. Aunque el celular aparenta estar vacío, los datos siguen almacenados de forma segura hasta que el usuario desactive el modo.

Este ajuste de Android protege su información personal cuando su celular queda en manos de terceros. Foto: Getty Images

¿Cómo activar el modo reparación o modo mantenimiento?

El procedimiento para activar el modo reparación en dispositivos con Android puede variar ligeramente según la marca y la versión del sistema, pero en la mayoría de los teléfonos actuales es simple e intuitivo. Esta opción suele encontrarse dentro del menú de configuración, en el apartado de sistema o mantenimiento del dispositivo.

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Por lo general, el usuario debe ingresar a ‘Ajustes’, ubicar la sección correspondiente y seleccionar el modo mantenimiento o reparación. Tras confirmar la activación, el equipo se reinicia automáticamente y entra en un entorno seguro, donde toda la información personal queda oculta y protegida frente a accesos externos.

Para desactivar esta función, debe reiniciar nuevamente el teléfono y desbloquearlo con el método habitual, como PIN, patrón o contraseña. Una vez completado este paso, el sistema restaura el acceso completo a los datos, aplicaciones y configuraciones, devolviendo el dispositivo a su estado normal sin pérdida de información.