Astrónomos detectan una atmósfera en un diminuto mundo helado más allá de Plutón

Un nuevo estudio encendió el interés de la comunidad científica al revelar que un pequeño mundo helado ubicado más allá de Plutón podría albergar una atmósfera extremadamente delgada. El hallazgo sugiere que esta envoltura gaseosa habría sido generada por erupciones volcánicas de hielo o incluso por el impacto de un cometa.

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Con apenas unos 500 kilómetros de diámetro, este objeto se perfila como el cuerpo más pequeño del sistema solar con una atmósfera global claramente detectada y retenida por la gravedad. El descubrimiento fue liderado por Ko Arimatsu, investigador del Observatorio Astronómico Nacional de Japón.

“Este es un avance asombroso, pero necesita urgentemente una verificación independiente. Las implicaciones serían profundas si se confirmara”, declaró Alan Stern, del Southwest Research Institute y científico principal de la misión New Horizons de la NASA a Plutón y más allá. Stern no participó en el estudio.

Un hallazgo en los confines del sistema solar

El descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre los objetos más fríos y lejanos del sistema solar, especialmente aquellos que se encuentran en el Cinturón de Kuiper. Para detectar la posible atmósfera, investigadores utilizaron tres telescopios en Japón durante 2024, cuando el objeto pasó frente a una estrella de fondo y redujo brevemente su brillo.

El Cinturón de Kuiper es una región helada ubicada más allá de Neptuno donde orbitan miles de objetos congelados. Foto: JACOPIN/BSIP/picture alliance

“Esto cambia nuestra visión de los mundos pequeños en el sistema solar, no solo más allá de Neptuno”, dijo Arimatsu en un correo electrónico. Encontrar una atmósfera alrededor de un objeto tan pequeño fue “genuinamente sorprendente”, agregó, y desafía “la visión convencional de que las atmósferas se limitan a planetas grandes, planetas enanos y algunas lunas grandes”.

El “mini Plutón” que desafía las teorías

El objeto estudiado, conocido formalmente como (612533) 2002 XV93, es considerado un plutino, una categoría de cuerpos que orbitan alrededor del Sol en resonancia con Neptuno. Mientras Neptuno completa tres vueltas alrededor del Sol, este pequeño mundo realiza dos órbitas.

El objeto (612533) 2002 XV93 se encuentra más lejos que Plutón y podría tener una atmósfera extremadamente tenue. (Plutón) Foto: Redes sociales @NASA

Durante el estudio, el cuerpo se encontraba a más de 5500 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, incluso más lejos que Plutón. Hasta ahora, Plutón era el único objeto del Cinturón de Kuiper con una atmósfera observada.

Según el estudio publicado en la revista Nature Astronomy, la atmósfera detectada sería entre 5 y 10 millones de veces más delgada que la atmósfera terrestre.

Una atmósfera extremadamente tenue

Los investigadores explicaron que esta atmósfera sería entre 50 y 100 veces más tenue que la de Plutón. Entre los posibles compuestos detectados se encuentran metano, nitrógeno o monóxido de carbono, elementos capaces de explicar el oscurecimiento observado cuando el objeto cruzó frente a la estrella.

Arimatsu señaló que futuras observaciones podrían ayudar a confirmar la composición de esta envoltura gaseosa, especialmente mediante el uso del Telescopio Espacial Webb.

“Por eso es tan importante el monitoreo futuro”, dijo. “Si la atmósfera se desvanece en los próximos años, eso respaldaría un origen por impacto. Si persiste o varía estacionalmente, eso apuntaría más bien a un suministro interno continuo de gas” proveniente de volcanes de hielo.

*Con información de AP.