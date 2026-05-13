Android integrará inteligencia artificial avanzada: Google anuncia funciones inéditas para celulares

Google anunció un salto en el uso de la inteligencia artificial en el smartphone con Gemini Intelligence, un sistema para los dispositivos Android más avanzados que introducirá la automatización de tareas con agentes.

A ejemplo de lo que hizo el año pasado, Google ha dedicado un evento a Android previo a la celebración de su conferencia anual de desarrolladores Google I/O, para centrarse en las novedades de su sistema operativo.

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En él, anunciaron la evolución de Android como sistema operativo a sistema inteligente. Bajo el nombre de Gemini Intelligence Google introduce un nuevo sistema centrado en la IA y los agentes que aprenden del usuario y hacen cosas por él.

Gemini trabaja de forma autónoma en segundo plano a partir de una petición para reservar en una clase de fitness, pedir cita o comprar entradas. Gemini aprovecha sus capacidades multimodales, incluida la inteligencia visual para, por ejemplo, para añadir los elementos de una lista de la compra en el carrito para hacer un pedido.

En esta experiencia de agentes, el usuario solo interviene para confirmar el trabajo que ha realizado la IA. Google precisó que esta automatización de tareas solo se activa cuando el usuario lo solicita y dentro de las aplicaciones donde está disponible.

Gemini aprovecha sus capacidades multimodales para añadir los elementos de una lista de la compra en el carrito para hacer un pedido. Foto: NurPhoto via Getty Images

La compañía tecnológica también está trabajando en una interfaz de usuario generativa dentro de Gemini Intelligence, que primero llegará a la pantalla de inicio, donde se podrán crear widgets con la ayuda de Gemini a partir de una descripción de lo que necesite el usuario.

La experiencia de Gemini Intelligence mantiene el lenguaje de diseño Material 3 Expressive y se ha diseñado para los dispositivos Android más avanzados. Llegarán a lo largo del año de manera progresiva, empezando por los dispositivos Samsung Galaxy y Google Pixel compatibles este verano.

Gemini también mejorará próximamente la experiencia de los usuarios de Android en el navegador Chrome. Foto: Getty Images

Experiencia mejorada con Gemini

Gemini también mejorará próximamente la experiencia de los usuarios de Android en el navegador Chrome, donde ayudará a rellenar formularios, haciendo uso de la ‘Inteligencia personal’ que lo conecta con otros servicios de Google.

Con ‘Inteligencia personal’, Gemini también podrá organizar la información que busca el usuario y enviarla en las aplicaciones de Google. Por ejemplo, enviar la fecha de una evento a calendario o la lista de la compra a Keep.

Gemini también actuará como un asistente personal de navegación, al que el usuario podrá preguntar sobre la página web que está viendo, para obtener un resumen de un artículo o explicaciones de temas complejos. Y con nano banana, se podrán crear contenidos visuales a partir de los que se ve en la web.

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En Android, además, Chrome tendrá disponible la navegación autónoma, para que haga taras por sí solo con aplicaciones compatibles. Esta función requiere que el usuario confirme la realización de tareas sensibles, como hacer una compra o publicar en redes sociales.

La IA de Google también transcribirá con claridad los mensajes de texto, sin palabras ni sonidos de relleno con una nueva función de Gboard llamada ‘Rambler’, en Android. Esta novedad forma parte de Gemini Intelligence, y comprende el lenguaje natural del usuario y se adapta al contexto multilingüe.

*Con información de Europa Press.