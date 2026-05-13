Ucrania prueba poderosa arma láser capaz de derribar drones enemigos a varios kilómetros de distancia

Con el objetivo de reforzar la defensa aérea de Ucrania, el país avanza en las pruebas finales de Tryzub, un sistema láser antidrones desarrollado por la empresa local Celebra Tech.

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Esta tecnología estaría cerca de entrar en operación para neutralizar drones FPV y otros vehículos aéreos no tripulados utilizados en el conflicto con Rusia.

El sistema, cuyo nombre significa “tridente”, funciona mediante energía dirigida y está instalado sobre un remolque móvil. Según sus desarrolladores, la versión actual puede derribar drones FPV a distancias de hasta 900 metros y UAV a unos 1.500 metros.

Además, trabajan para ampliar su alcance y enfrentar drones Shahed a casi cinco kilómetros, una de las amenazas más frecuentes contra ciudades ucranianas.

Uno de los principales atractivos de estos sistemas de defensa es su bajo costo. Ucrania enfrenta desde hace años el desafío de derribar drones relativamente económicos utilizando misiles de defensa aérea mucho más costosos, una estrategia que resulta difícil de sostener en el tiempo.

Este sistema no busca reemplazar las defensas aéreas tradicionales, sino complementar la protección. Foto: Getty Images

Ante este panorama, han cobrado fuerza alternativas más económicas, como los sistemas interceptores especializados.

Uno de los más destacados es Tryzub, que emplea energía dirigida para desactivar drones, una tecnología que podría reducir considerablemente el costo por disparo frente a otros métodos que neutralizan objetivos mediante impactos o explosiones.

Este sistema no busca reemplazar las defensas aéreas tradicionales, sino complementar la protección de infraestructuras estratégicas, centrales eléctricas y zonas urbanas frente a ataques de drones.

Según sus desarrolladores, el arma ha evolucionado significativamente en los últimos meses e incorpora herramientas avanzadas como seguimiento automático de objetivos, guiado asistido por IA e integración con radares y sensores electroópticos.

Durante las pruebas, el láser fue utilizado contra drones de diferentes tamaños para afectar componentes clave como sensores, sistemas electrónicos y estructuras esenciales de vuelo.

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Sin embargo, todavía existen dudas sobre varios aspectos técnicos del proyecto. Ucrania no ha revelado detalles sobre la potencia del láser, el sistema de refrigeración ni la capacidad operativa continua del arma.

Además, expertos advierten que factores climáticos como lluvia, niebla, humo o polvo podrían disminuir la eficacia del haz y dificultar su desempeño en escenarios reales de combate.