El botón del celular que debe oprimir todas las noches antes de dormir, si quiere evitar ser víctima de un peligroso hackeo

Una de las funciones más relevantes con las que cuentan los equipos celulares es la opción de poder conectarse a internet, ya sea mediante una red wifi o adquiriendo un plan de datos que permita estar siempre sincronizados, incluso cuando se está fuera de casa; sin embargo, la primera sigue siendo la favorita de muchos.

Cuando un usuario tiene una correcta conexión a wifi, puede acceder a varias opciones del celular; es decir, le será mucho más sencillo aprovechar al máximo todas sus funcionalidades, como, por ejemplo, navegar por la web, ver información importante, conversar por redes sociales o aplicaciones de mensajería, ver videos e incluso películas. En fin, las posibilidades son infinitas, pero cuando la conexión no es estable, las funciones del móvil pueden verse muy limitadas.

La señal del Wifi se puede ver afectada por diversas situaciones. | Foto: 123 rf

Antes de irse a dormir, es normal que un hábito de las personas sea permanecer durante unas horas en el dispositivo, para luego dejarlo sobre la mesa o debajo de la almohada y finalmente descansar. Sin embargo, a menudo no se percatan de que algunas funciones, como el wifi, permanecen activas. Lo recomendable sería apagar esta función antes de descansar.

Realizar este simple gesto, según explica Computer Hoy, no solo ayuda a reducir riesgos durante la noche, sino que también contribuye a prolongar la vida útil del equipo. Cuando el celular permanece encendido, continúa sincronizando datos, recibiendo notificaciones y mensajes; esto significa que, aunque esté en modo vibrador, cada destello de la pantalla puede interferir con las fases naturales del sueño.

Además, apagar el wifi puede ser beneficioso para la batería, ya que su duración se prolonga comparado con mantener estas funciones activas durante la noche. Como alternativa, quienes no deseen permanecer conectados pueden optar por el modo avión.

Dicha práctica puede ser peligrosa para la seguridad digital. | Foto: Getty Images

También resulta útil para quienes quieran reiniciar el router, dado que esta práctica permite actualizar el dispositivo, corregir fallos temporales y añadir parches de seguridad que protejan los datos. Hoy en día, no es un secreto que los delincuentes pueden aprovecharse de redes wifi poco seguras.