El verdadero motivo detrás del doble símbolo de wifi que aparece en algunos teléfonos Android

Algunos detalles del celular suelen pasar desapercibidos, y la mayoría de los usuarios no se detiene a explorar su verdadero significado.

Redacción Tecnología
10 de octubre de 2025, 1:49 p. m.
La función está disponible en la mayoría de teléfonos Android.
Ver dos íconos de wifi en el celular puede parecer un error, pero tiene una explicación técnica. | Foto: Getty Images

Ver dos íconos de wifi en la barra superior del teléfono puede generar confusión. A primera vista podría parecer un fallo del sistema, una notificación duplicada, una actualización pendiente o un error del dispositivo. Sin embargo, detrás de ese símbolo doble existe una función real, presente en algunos modelos de teléfonos, que permite aprovechar al máximo la conexión inalámbrica.

¿Qué es el doble wifi o “Baby wifi”?

El ícono adicional, de menor tamaño que el principal, se conoce popularmente como “Baby wifi” y hace referencia a una función incorporada en ciertos dispositivos Android denominada Dual wifi. Según explica el ingeniero en telecomunicaciones Antonio Cañavate en uno de sus videos divulgativos, esta tecnología permite que el teléfono se conecte de manera simultánea a dos bandas diferentes de una misma red inalámbrica: 2,4 GHz y 5 GHz.

El resultado es una conexión más rápida y estable, ya que ambas frecuencias trabajan de forma complementaria: la banda de 2,4 GHz ofrece mayor alcance, mientras que la de 5 GHz proporciona mayor velocidad. Si una de ellas se satura o pierde potencia, la otra mantiene la conexión sin interrupciones.

El celular puede tener problemas para conectarse al wifi.
Si una banda se satura o pierde señal, la otra mantiene la conexión activa. | Foto: Getty Images

Este principio se conoce como conectividad dual, un sistema que permite a un dispositivo comunicarse al mismo tiempo con dos redes. Aunque inicialmente se utilizaba en routers de doble banda, su integración en los smartphones ha mejorado notablemente la estabilidad de las conexiones.

En la práctica, el teléfono suele utilizar una de las redes como principal —por ejemplo, la de 5 GHz— y emplea la otra como respaldo para equilibrar la carga o conservar la conexión cuando se detecta inestabilidad. En algunos modelos, incluso puede combinar la red wifi con los datos móviles para optimizar el rendimiento.

¿Cuándo aparece este símbolo?

El doble ícono aparece cuando el dispositivo activa la conectividad dual. No todos los modelos la muestran, ya que su visualización depende del fabricante y de la versión del sistema operativo. En marcas como Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo o Vivo, esta función puede venir activada de fábrica o encontrarse disponible como opción en los ajustes avanzados de red, según explican medios especializados en tecnología.

Con la configuración adecuada, los celulares pueden ser los mejores aliados para ahorrar energía y datos móviles. Los usuarios pueden aprender cómo hacer que el Wi-Fi se desactive automáticamente al salir de casa.
No todos los teléfonos la muestran; depende del modelo y fabricante. | Foto: Getty Images

Ventajas y desventajas

La principal ventaja de esta función es el aumento de la velocidad y la reducción de cortes durante la navegación, especialmente al reproducir videos, realizar videollamadas o jugar en línea. Al utilizar dos canales de conexión, el teléfono gestiona mejor los picos de tráfico y las variaciones en la intensidad de la señal.

Como contrapartida, el uso simultáneo de ambas redes implica un mayor consumo de batería, ya que el dispositivo mantiene activas dos interfaces inalámbricas al mismo tiempo.

*Con información de Europa Press.

