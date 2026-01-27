Tecnología

El operador con mayor cobertura y señal móvil en Colombia, según la CRC

Un informe reciente reveló qué empresa domina la cobertura móvil en el país.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
28 de enero de 2026, 1:24 a. m.
Los datos oficiales muestran quién llega a más municipios de Colombia.
La conectividad móvil se ha convertido en una pieza clave del día a día de los colombianos, no solo en las grandes ciudades, sino también en zonas apartadas donde el acceso a internet define oportunidades.

Un reciente balance de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), citado por Infobae, permite ver con claridad qué empresa está liderando el terreno en cobertura.

De acuerdo con el informe, una compañía concentra más de dos tercios del uso de la red 5G en el país y además, fue la que más recursos destinó al desarrollo del sector de las telecomunicaciones durante 2024, un factor que hoy se refleja en la calidad y alcance de su señal.

Una red que llega a todo el país

Las cifras oficiales muestran que al cierre del tercer trimestre de 2025, en Colombia había más de 95 millones de líneas móviles activas y poco más de 49 millones de conexiones a internet desde celulares.

En ese escenario, operadores como Claro, Wom y el futuro resultado de la integración entre Tigo y Movistar buscan posicionarse como la mejor opción para los usuarios.

Fallas antiguas continúan siendo aprovechadas para acceder a datos personales.
De acuerdo con el CRC, Claro logró ofrecer el servicio de la red 4G en las cabeceras municipales. Foto: Getty Images

Sin embargo, uno de los aspectos que más peso tiene es la cobertura territorial, según CRC, actualmente, Claro logra ofrecer servicio 4G en la totalidad de las cabeceras municipales, lo que garantiza comunicación estable tanto en grandes centros urbanos como en regiones históricamente más aisladas.

¿Por qué las personas quieren volver a comprar el celular Nokia 1100?

Inversión, fibra óptica y el salto al 5G

La expansión de la fibra óptica ha sido uno de los ejes principales para mejorar la experiencia de navegación en los hogares, CRC indica que Claro en 2025 ya llega a 148 municipios y continúa ampliándose hacia nuevos territorios.

A esto se suma el fortalecimiento de la conectividad internacional, apoyada en cables submarinos que enlazan al país con otros mercados y ayudan a mantener un flujo de datos más estable.

El despliegue del 5G muestra una amplia ventaja frente a otros competidores.
El despliegue del 5G muestra una amplia ventaja frente a otros competidores. Foto: Getty Images

En paralelo, el despliegue de la tecnología 5G avanza con mayor fuerza en Claro (el 68.4% del tráfico), que ya cuenta con presencia en unas 50 ciudades y más de 2.200 estaciones activas, superando con amplitud la cobertura alcanzada por sus competidores directos, pues en el informe se señala que Movistar y Tigo registraron participaciones de 15.9% y 15.7%.

Noticias Destacadas